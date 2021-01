Imagen : Gwyneth Paltrow ( Getty Images )

En el año 2017 Gwyneth Paltrow recomendaba meter huevos de jade en las vaginas. Y aunque imploramos que nadie debería hacerlo, la actriz (que también promocionaba consoladores de 15 mil dólares y batidos de “polvo sexual”) subió la apuesta con velas que huelen como su vagina. Una de esas velas ha explotado.



Fue hace justamente un año cuando Paltrow volvía a aparecer en los medios con estas velas, un producto que además se agotó en su web a las pocas horas de salir a la venta.



Posteriormente, la actriz y empresaria (con su marca Goop) explicaba que el “aroma” a su vagina surgió como una broma inicial. Al parecer, fue una ocurrencia bajo el efecto de unas setas alucinógenas junto el perfumista Douglas Little.



Advertisement

Sea como fuere, las velas This Smells Like My Vagina -que se vendieron en su momento a un precio de 75 dólares la unidad- ahora parecen ser peligrosas. Jody Thompson, una mujer de Reino Unido de 50 años que había ganado el producto en un concurso informó que le explotó en la casa. Según ha contado a los medios:



La vela explotó y emitió enormes llamas, con trozos volando por todas partes. Nunca había visto algo así. Todo estaba en llamas y hacía demasiado calor para tocarlo. Era un infierno en la sala.

Imagen : Goop

Thompson, que vive con su pareja, explicaba que lanzaron la vela encendida por la puerta principal:



Podría haber quemado la casa entera. Fue aterrador en el momento, pero divertido mirar hacia atrás y pensar que la vela de la vagina de Gwyneth explotó en mi sala de estar.

Advertisement

¿Y qué demonios lleva en realidad la vela? Según se puede leer en la web de Goop:



Las notas olfativas incluyen geranio, bergamota cítrica y absolutos de cedro yuxtapuestos con rosa de Damasco y semillas de ambrette.

Advertisement

Según le explicó un portavoz de Goop al Post, “como medida de precaución, hemos alertado al fabricante sobre el problema de la mujer y también nos hemos comunicado con ella para enviarle algunos productos para ayudar a pasar los días en cuarentena”.



Que tiemble la señora Thompson con esos productos que están en camino. [New York Post]