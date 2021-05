Imagen : Warner Bros.

Bruce Timm es uno de los nombres más importantes de las últimas décadas para DC Comics, tras haber creado el universo animado de DC de los 90. Ahora, Timm regresa junto a J.J. Abrams y a Matt Reeves para dar vida a una nueva serie. Su nombre es Batman: Caped Crusader.

Advertisement

Timm, junto a Paul Dini y Mitch Brian, fueron los creadores de Batman: The Animated Series, la mítica serie animada que se emitió entre los años 1992 y 1995, y que dio inicio al universo animado de DC, con ese estilo visual tan característico y que continuó en series como Superman: The Animated Series, Batman Beyond y Justice League, también creadas por Bruce Timm.

Ahora, el creativo regresa en lo que desde ya se convierte en uno de los proyectos más interesantes de DC para el futuro cercano: una nueva serie animada de Batman, que llegará en exclusiva al servicio de streaming HBO Max. Junto a él estarán J.J. Abrams y Matt Reeves, director de la nueva película The Batman, como productores ejecutivos.

Imagen : Warner Bros.

“Estamos muy entusiasmados de trabajar juntos en este proyecto de este personaje, para contar nuevas historias en Gotham. La serie será emocionante, cinemática y fiel a las raíces noir de Batman, mientras explora el aspecto más psicológico de estos personajes icónicos”, aseguraron los productores en un comunicado conjunto.

G/O Media may get a commission Exclusive for new customers Caliper CBD $35 at Caliper Use the promo code KINJATEN

En la primera imagen que compartieron del proyecto, Batman tiene un aspecto muy clásico y similar al de algunas de sus primeras apariciones en los cómics. Sin dudas, parece tratarse de un proyecto fiel a los orígenes del Caballero de la noche, pero con ese toque oscuro y de investigación y thriller que lo ha caracterizado en las producciones de Timm.

La serie todavía no tiene fecha de estreno. Por otro lado, una serie live action de Gotham Central, enfocada en el departamento de policía de Gotham, también está en desarrollo por Matt Reeves para HBO Max. Batman parece que tendrá su propio universo de historias. [vía Variety]