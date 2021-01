Captura de pantalla : Warner / DC

Kevin Smith ha soltado esta semana que nos ha emocionado a muchos. En una entrevista con Fatman Beyond, el director de cine ha asegurado que Warner trabaja en el regreso de Batman: The Animated Series para su servicio HBO Max.



Según Smith, que ha escuchado conversaciones al respecto de fuentes que no puede citar, el proyecto aún se encuentra en sus primeras fases, pero no por ello deja de ser un rumor muy bienvenido. Si no has visto Batman: The Animated Series, te recomendamos encarecidamente que lo hagas. La serie creada por Bruce Timm , Paul Dini , y Mitch Brian es una auténtica joya visual y una maravilla a nivel de guión. De hecho es la serie que ayudó a perfilar las versiones modernas de algunos personajes de Batman hoy míticos como Mr. Frost o Harley Queen. Batman: The Animated Series (o Batman TAS, como la llaman algunos) ganó incontables premios, entre ellos 4 Emmy, y está considerada una de las mejores series de animación de la historia.

La serie debutó en 1992, y su éxito propició el nacimiento del universo animado de DC y de muchas otras series sobre Superman o La Liga de la Justicia. El particular estilo de Timm aún puede verse reflejado en las series actuales de la editorial. Eso sin contar que la serie tuvo al mismísimo Ma rk Ha mill poniendo su voz al Joker, una interpretación que muchos consideran la mejor caracterización del popular payaso del crimen de DC.

De momento solo tenemos las declaraciones de Smith sobre el reboot de la serie, pero considerando que Warner ha resucitado clásicos animados tan estupendos como Animaniacs, la idea no parece en absoluto descabellada. [Batman News vía Screenrant]