Unos hackers amenazan con filtrar el código fuente de Cyberpunk 2077 y otros juegos de CD Projekt Red

Imagen : CD Projekt Red

No están siendo buenos tiempos para CD Projekt Red, la compañía detrás de grandes juegos como The Witcher 3 y Cyberpunk 2077. Si hace unos semanas nos enterábamos que el estudio estaba cerca de enfrentarse a su segunda demanda colectiva por el caótico lanzamiento de Cyberpunk 2077, hoy las noticias son mucho peores, ya que al parecer unos hackers podrían haberse infiltrado en su red interna y robado información sensible de la compañía.

CD Projekt Red ha hecho público un tuit junto con un mensaje que han dejado los atacantes . Los hackers afirman haber conseguido el código fuente de varios de los juegos del estudio, entre los que se encuentran “Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Gwent y una nueva versión de The Witcher 3 que aun no ha sido publicada” . En caso de “ no llegar a un acuerdo con el estudio” , los atacantes aseguran que harán públicos los códigos junto con otros documentos sensibles de la compañía.

Advertisement

Desde la compañía aseguran que no harán pago alguno a los atacantes y que han dejado de momento el caso en manos de las autoridades.