Un hilarante bug de Cyberpunk 2077 hace que los personajes te sigan a todas partes

Cyberpunk 2077 está teniendo un lanzamiento accidentado, incluso decepcionante dependiendo de dónde lo juegues. Algunos jugadores han descubierto ahora un bug tan divertido como espeluznante que hace que los NPCs de la historia no dejen de seguirte.



(Spoilers leves de la historia de Cyberpunk 2077 a continuación).

Conoces a Dum Dum, miembro de la pandilla Maelstrom, en una misión temprana de la historia en el escondite de la pandilla. La misión puede salir de muchas maneras diferentes dependiendo de cómo juegues, pero varios jugadores se quejan de que Dum Dum los está siguiendo a todas partes mucho después de que termine su misión, apareciendo en las calles de Night City e incluso acompañándolos en misiones de la historia posteriores. “¡También me ayudó a pelear!” escribió un jugador en Reddit. Otros jugadores informaron del bug en Twitter y compartieron imágenes de los diversos cameos incómodos de Dum Dum. Algunos dicen que lo perdieron de vista por un tiempo, solo para que reapareciera mágicamente al fondo o en sus coches.

Dum Dum no es el único NPC demasiado apegado al protagonista. Un jugador escribió en Reddit que Hwangbo, un NPC que recastas en una misión secundaria, los ha estado siguiendo desde entonces. “La opción de viaje rápido hace que se pierda de vista por unos minutos, pero luego veo que el icono verde aparece en mi radar y, efectivamente, me está siguiendo por toda Night City”, escribió, compartiendo una divertida galería de imágenes en Imgur. Este error no es tan inesperado como el de Dum Dum; se supone que debes escoltar a Hwangbo a un punto de entrega, pero el jugador asegura que la misión “nunca progresó después de la parte en la que vienen los malos, el tiroteo ocurrió y eso fue literalmente todo. Ahora me sigue a todas partes”.

Si sufres un problema similar con algún NPC y por alguna razón no estás completamente enamorado de él, los jugadores ofrecen varias soluciones. Algunos dicen que Dum Dum desapareció a medida que avanzaban en la historia. Otros descubrieron que podían perderlo de vista si se alejaban rápidamente de él en un vehíc ulo de un solo asiento.

Muchos jugadores encuentran esto bastante divertido, un sentimiento que comparto.