Unos monos roban muestras de sangre de pacientes con covid-19 en un laboratorio de la India

Captura de pantalla : India Today

Una tropa de monos atacó a un médico y robó muestras de sangre de pacientes que habían dado positivo por covid-19 en Meerut, al norte de la India.

El ataque ocurrió en la mañana del viernes cuando un técnico del laboratorio de la facultad de medicina estatal de Meerut caminaba por el campus universitario. “Los monos huyeron con las muestras de sangre de cuatro pacientes con covid-19 que están en tratamiento” dijo a Reuters un portavoz de la universidad. “Tuvimos que tomar sus muestras de sangre nuevamente”.

Medios como India Today y Times Now publicaron vídeos de un mono subido a un árbol con lo que parece ser una de las muestras. Aunque existen temores de que los animales propaguen la infección, las autoridades no tienen claro que los monos puedan contraer el coronavirus, ya que no hay evidencias al respecto.

Cada vez es más común ver a este tipo de macacos causando disturbios en poblaciones de la India . Se cree que se trasladan a zonas urbanas en busca de alimento por la destrucción de su hábitat natural.

De acuerdo con los últimos datos de CoronaTracker, India ha registrado 165.386 casos de covid-19, 70.920 recuperaciones y 4711 muertes. Es el segundo país más poblado del mundo con 1353 millones de habitantes.