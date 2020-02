Visión y Scarlet Witch en una telecomedia y Loki desatado: Primer vistazo a las nuevas series Marvel

Filed to:

Captura de pantalla : Marvel Entertaiment

En realidad no han pasado muchas cosas desde Avengers: Endgame. Salvo por la última aventura de Spider-Man y por los avances sobre Blackwidow, Marvel no está dando muchos detalles sobre la Fase 4. El primer avance de las nuevas series de Disney Plus en el MCU nos trae un poco más de información.



Disney + acaba de hacer público un pequeño vídeo con las primeras escenas de WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, y Loki. La primera parte nos muestra a Anthony Mackie (Falcon) entrenando con su nuevo escudo y a Sebastian Stan enfrentándose al que se supone que será el villano titular de la serie, Zemo (interpretado por Daniel Bruhl).

La parte de WandaVision es la más intrigante. Parece como si la serie fuera un popurrí de diferentes comedias de situación muy conocidas en diferentes épocas. Si se trata de universos alternativos o simplemente de la cabeza de Wanda que le juega malas pasadas es algo que aún está por ver. Teniendo en cuenta que la serie sirve de prólogo a Dr. Strange and the Multiverse of Madness, Pinta a una mezcla de ambas cosas. Conviene recordar que los poderes menos explorados de Scarlett Witch son la modificación de la mismísima realidad.

El vídeo termina con Loki (Tom Hiddleston) en lo que parece un traje de presidiario asegurando que va a quemar ese lugar hasta los cimientos. Muchas preguntas, pocas respuestas pero un vídeo ideal para ir calentando los motores del Hype. [Marvel Entertainment]