Hace un par de semanas, finalmente cerré el libro en mi primera (inevitablemente, primera de muchas) reproducción de La puerta de Baldur 3. Mi Paladín Dragonborn salvé la ciudad, cortejé a un hombre oso literal y me convertí en el héroe que querían ser, pero no estaba del todo listo para déjalos ir todavía. Así que tuve que trabajar en el mejor tributo que pude a un héroe virtual de TTRPG: él listo para la mesa.



Cuando comencé a dar da cuenta de mi tiempo de jugar La puerta de Baldur 3La campaña estaba llegando a su fin y estaba inspirada por mi compañero escritor y hermano-en-cerebro Kenneth Shepard. en kotaku, me volví a Forja de héroe, un conjunto de herramientas digitales en línea para crear miniaturas y estatuillas personalizadas a escala 1:60 (aproximadamente 30 mm de alto, más o menos). te permite diseñar un personaje y luego imprimirlo como una miniatura de plástico simple para que lo pintes tú mismo o en más En los últimos años, después de una exitosa campaña de crowdfunding, impriman su diseño en 3D en plástico precoloreado. Es una forma de obtener una figura. de tu personaje TTRPG que es único para ti, en lugar de tener que conformarte con miniaturas preestablecidas genéricas en el mercado como los hechos por Wizards of the Coast.

Advertisement

Es posible que la estética estilizada de Hero Forge no coincida exactamente con La puerta de Baldur 3, pero logré utilizar las sólidas herramientas de creación del sitio, con muchas opciones amplias que no solo se inclinan hacia la estética de los juegos de rol de fantasía. pero también opciones de ciencia ficción y contemporáneas: hacer una réplica bastante precisa de mi paladín, Lhukesh, mientras avanzaban hacia la conclusión del juego. . Sacaba su hoja de personaje y tomaba capturas de pantalla para obtener los colores correctos; si tenían una nueva pieza de equipo, volví a Hero Forge y lo actualicé también. Una vez que Lhukesh logró tener un romance con uno de los otros personajes del juego, Halsin el Elfo Druida (el de la Escena de sexo de oso, sí), incluso preparé una miniatura de tamaño doble que representa a los dos peleando uno uno o o y agregué una naranja llameante D20 a las bases, para mostrar la piel de dado que estaba usando La puerta de Baldur 3 También por si acaso. Y tan pronto como llegaron los créditos del juego, volví a Hero Forge y mordió la bala.

Advertisement Advertisement

Unas semanas más tarde, llegaron mis miniaturas: una mini en solitario de mi Paladín, el equipo entre ellos y Halsin, y luego un Perspex. personaje del dúo por siempre. El personaje de pie te permite verrealmente qué se captura y qué no está en el proceso de imprimir en color una miniatura a través de Hero Forge: pequeños detalles como ojos o ciertas cicatrices en la cara, las complejidades particulares de una prenda de vestir, o variaciones sutiles de color. Hay una suavidad general en el plástico que lleva una precisión 1:1 al el renderizado digital (lo que puede , como opción , compra para usar como un avatar en programas de Virtual Tabletop, al menos), pero estas son miniaturas de 3cm de alto diseñadas para que luzcan mientras estás sentado alrededor de una mesa, no muy cerca de tu cara. Desde esa perspectiva, es como tener mi La puerta de Baldur 3 personaje en la palma de mi mano.

Advertisement

Y esa personalidad es realmente clave. Casualmente, mis miniaturas de Hero Forge llegaron justo un día después de la otro forma en que podría conmemorar mi tiempo con La puerta de Baldur 3 apareció en mi puerta, prácticamente en la dirección opuesta: el juego lujosa edición oficial de coleccionista.

Advertisement

Resplandeciente con todo desde un libro de arte de tapa dura hasta fisico Mazmorras y dragones hojas de personaje para el elenco principal del juego, hasta una D20 de metal de gran tamaño y una estatua verdaderamente grandiosa de un Mind Flayer que lucha contra un Drow, el La puerta de Baldur 3 CE es una oda extravagante al juego y sus raíces en el reino de la mesa. Es genial y aprecio tenerlo tanto como el espacio de mi escritorio no. Y, sin embargo, se siente extrañamente impersonal. para un juego que trata de crear un personaje, experimentas el mundo de Puerta de Baldur Pero eso tiene sentido: no importa lo elegante que pueda ser una edición especial de Larian, no puede capturar exactamente y personalmente. la experiencia de cada jugador.

Advertisement

Así que es agradable tener, eclipsado por el gigantesco monumento a uno de los videojuegos más importantes del año, un tributo mucho más pequeño. a mi propio tiempo con ello, y tal como La puerta de Baldur 3 me proporcionó una forma de obtener la experiencia de juego de mesa de una manera virtual curada, ahora está inspirado, un héroe que obtendrá para vivir en el futuro D&D campañas más allá de la ciudad de Baldur’s Gate.

¿Quieres más noticias io9? Consulta cuándo esperar las últimas Maravilla, guerra de las galaxias, y Viaje a las estrellas lanzamientos, qué sigue para la DC Universe en cine y TV, y todo lo que necesita saber sobre el futuro de médico que.

Advertisement