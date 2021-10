By

La abrumadora mayoría de los humanos nunca podrá pagarse vuelos al espacio, pero World View Enterprises espera que sus viajes en globo estratosférico, que cuestan una fracción de lo que cuestan los vuelos de SpaceX o Blue Origin , ofrezcan una experiencia similar a viajar al espacio para sus clientes .



Ha pasado un tiempo desde la última vez que oímos hablr sobre el plan de World View de llevar a la gente a la estratosfera. La compañía con sede en Arizona hizo una pequeña corrección de rumbo al centrar su atención en los globos sin tripulación, llamados estratolitos, capaces de transportar equipos de imágenes y comunicaciones a grandes altitudes durante semanas. Pero como revela un comunicado de prensa de la compañía , World View está de vuelta en el juego del turismo espacial.

Por supuesto, los globos no pueden ir realmente al espacio, pero pueden ascender lo suficientemente alto como para que la curvatura de la Tierra y la oscuridad del espacio sean claramente visibles. La compañía espera que su oferta, en la que un globo enorme , o parafoil, eleva una cápsula de pasajeros a una altura de casi 30 kilómetros , capture una experiencia espacial.

“A 100.000 pies tienes una vista panorámica espectacular de la superficie de la Tierra. Con esta vista angular , verás claramente la curvatura de la Tierra y la ‘delgada línea azul’ de la atmósfera terrestre ”, dicen las preguntas frecuentes de la compañía . “Además, debido a que estarás más alto que las partes más gruesas de la atmósfera, estarás envuelto en la oscuridad del espacio. Su horizonte se extenderá en la distancia más de 1000 millas en todas direcciones”.

El límite generalmente acordado para el espacio es la l ínea de Kármán , que se encuentra a 100 km sobre el nivel del mar. El globo de World View no se acercará al espacio, pero eso no impide que la empresa adapte su oferta al sector del turismo espacial. Dicho esto, World View no está tratando de competir con los bona fide del turismo espacial, a saber, Virgin Galactic, Blue Origin, y SpaceX. Sería más exacto decir que, hasta cierto punto, World View está tratando de pisarles los pies.

Por un lado, World View planea cobrar $ 50. 000 por billete , un precio que “es notablemente más bajo que cualquier otro vuelo de turismo espacial civil disponible en la actualidad”, según la compañía. Una vez más, no van al espacio, pero está bien. Es todavía mucho dinero, pero palidece en comparación con el precio estimado de $ 25 millones para un viaje a bordo de la Crew D ragon de SpaceX . En una subasta, Blue Origin vendió un asiento por $ 28 millones, mientras que Virgin Galactic planea cobrar $ 450. 000. En su comunicado, World View dijo que daría opciones de financiación flexibles a sus clientes y que actualmente acepta depósitos de $ 500. El precio de $ 50. 000 es similar a comprar un coche muy caro, y muchas personas podrían pensar que esta experiencia vale la pena.

El tiempo es otra ventaja, ya que los vuelos a la estratosfera durarán de seis a 12 horas. Esto permitirá que los ocho pasajeros y dos miembros de la tripulación pasen el rato, disfruten de la vista e incluso tomen bebidas, pero sin la emoción de la gravedad cero . La cápsula incluirá un baño, lo cual es una buena noticia para aquellos que esperan unirse al exclusivo club de 19 millas de altura.

World View quiere a lanzar sus globos desde el Gran Cañón, pero la compañía tiene la ambición de incluir otros puntos de partida impresionantes , incluyendo la Gran Barrera de Coral en Australia, el Serengeti en Kenia, el Amazonas en Brasil, las pirámides de Giza en Egipto, y la Gran Muralla China en Mongolia. Todas geniales , pero un ascenso con vistas a la Aurora Boreal en Noruega es, en mi opinión, la más espectacular de las ofertas planeadas.



Otra ventaja tiene que ver con la accesibilidad física. En lugar de ir en un cohete violento y de alta aceleración, disfrutarías de un suave ascenso a la estratosfera y un suave aterrizaje en tierra firme . Los animales de servicio también podrán unirse al vuelo.

La compañía dice que tiene implementadas muchas medidas de seguridad:

Desde el diseño de la cápsula de vuelo espacial hasta el sistema de vuelo de globo de presión cero lleno de helio y el sistema de aterrizaje de parafoil patentado, la seguridad en cada paso es nuestro objetivo principal. También hemos diseñado varias medidas de seguridad redundantes por si alguna de las principales medidas de seguridad falla durante el vuelo. Por ejemplo, si el sistema de parafoil falla durante el aterrizaje, también tenemos un sistema de paracaídas de respaldo que se desplegaría para reducir la velocidad y aterrizar suavemente [...] Durante muchos años, los vuelos de World View han utilizado globos de presión cero a gran altitud, lo que significa que la presión dentro del globo es igual a la presión fuera del globo. En el caso de un pinchazo, fuga o agujero, el globo no “explotaría” ni causaría una caída libre repentina. En cambio, el resultado sería benigno: el helio saldría lentamente del globo y el globo y la cápsula comenzarían a perder altitud lentamente. Incluso si hubiera un gran desgarro en el globo, el globo tardaría varias horas en flotar lentamente hacia el suelo. Además, debido a que los globos World View están llenos de helio, un gas seguro y no inflamable, eliminamos el riesgo de explosión.

La compañía aún está finalizando su diseño y necesita obtener una licencia de la Administración Federal de Aviación. En declaraciones a SpaceNews, Ryan Hartman, director ejecutivo de World View, dijo que a la compañía le gustaría realizar 100 lanzamientos al año, pero eso dependerá de los puntos de lanzamiento y las condiciones climáticas locales. El vuelo inaugural podría realizarse en 2024, que ya ha sido fletado por la organización sin ánimo de lucro Space For Humanity.

Dicho todo esto, World View podría tener compañía allá arriba en la estratosfera. Space Perspective, una empresa propiedad de Jane Poynter y Taber MacCallum, cofundadores de World View, está trabajando en una oferta similar, aunque con un precio cercano a los 125.000 dólares por pasajero.