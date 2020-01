Warcraft 3: Reforged no es la mejora que estaba esperando

Ayer mismo se lanzó la versión remasterizada de Warcraft 3. Aunque no estoy ni mucho menos decepcionado con el nuevo aspecto de este clásico entre los clásicos en los juegos de estrategia, he de reconocer que tampoco estoy impresionado.



Warcraft 3: Reforged estaba llamado a ser un proyecto mucho más ambicioso. El juego comprende Warcraft 3: Reign of Chaos y su expansión: The Frozen Throne. Blizzard anunció novedades como una nueva interfaz de usuario y escenas cinemáticas mucho más peliculeras y con ángulos de cámara más dinámicos. De hecho hasta había planes para cambiar diálogos de no pocos personajes y modificar algunas campañas para hacerlas má s acordes con los acontecimientos posteriores de World of Warcraft.

Todos esos planes cambiaron. La interfaz de usuario es exactamente la misma que conocíamos del juego original. Algunas voces han sido modificadas y algunos diálogos son sutilmente diferentes, pero no son ni mucho menos cambios masivos. A menos que tengas a mano el original para comparar probablemente ni te des cuenta de muchos de ellos. En cuanto a las escenas entre misión y misión .... Bueno.... Echa un vistazo a la escena de la misión The Culling tal y como fue anunciada en noviembre de 2018.

Ahora mira la misma escena tal y como aparece en la versión final de Warcraft 3: Reforged. Vídeo cortesía de Gameplay World en YouTube.

Blizzard ha ajustado a la baja el dinamismo. La cámara está un poco más cerca de lo que estaba en el Warcraft 3 original, y los modelos de los personajes son mucho más detallados, pero eso es todo. En el tintero quedaron los primeros planos y los cambios de cámara estupendos. Es bastante decepcionante.

Los cambios en el apartado gráfico del juego, eso sí, no decepcionan. El terreno es más suave, l os edificios tienen más detalles, y las unidades son mucho mejores que las del original. Están mejor articuladas y se mueven con mucha más fluidez.

El caso es que la mayor mejora de Warcraft 3: Reforged, que son los modelos de personaje, no se aprecia demasiado. Es cierto que podemos verlo gracias al zoom de la nueva cámara, pero no es nada práctico jugar así. Los juegos tipo Warcraft raramente se juegan con la cámara en una posición diferente de alejada al máximo para ver el máximo de terreno. En esa posición las mejoras gráficas no importan mucho.

Si Warcraft 3: Reforged fuera solo una nueva versión del juego clásico con mejores gráficos no pasaría nada. El problema está en có mo Blizzard ha implementado ambos juegos. Ahora es imposible jugar el juego original sin el nuevo cliente (tengamos Reforged o no). Ambas versiones se han fusionado en un solo cliente en el que cambiar entre una y otra es tan fácil como activar una opción en el menú. (Obviamente esa opción solo está disponible si tienes instalado Reforged).

Desgraciadamente, la fusión hace que el Warcraft 3 original herede todos los problemas que ha traí do Warcraft 3: Reforged. El lanzamiento del juego ha sido un poco accid entado y muchos jugadores están experimentando problemas de conexión o fallos al entrar en partidas a medida. Todo es un poco chapucero, y basta leer los foros dedicados a Reforged para ver que los fans no están muy contentos. Lo llaman Warcraft 3: Refunded.



En lo que a mi respecta. No es que esté enfadado, pero si un poco decepcionado. Esperaba que Warcraft 3: Reforged se sintiera un juego nuevo. En su lugar solo luce como un juego nuevo.