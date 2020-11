Blizzard quiere que todas sus grandes franquicias sean aptas para móviles

Imagen : Blizzard

Los juegos para móviles son un negocio la mar de lucrativo y por eso no es de extrañar cuáles parecen ser los planes de futuro de Activision Blizzard: llevar todas sus exitosas franquicias a los smartphones.

Advertisement

Así lo explicó Daniel Alegre, COO de Activision Blizzard, a los accionistas durante su última reunión de inversores, donde sacó pecho del tremendo éxito de Call of Duty: Mobile, que ya ha conseguido recaudar más de 500 millones de dólares durante su primer año de vida y que ya lleva más de 300 millones en descargas. “Tenemos que asegurarnos de que nuestras franquicias lleguen a los miles de millones de dispositivos móviles que hay disponibles a día de hoy. Esa es de lejos nuestra mayor oportunidad, y la compañía está invirtiendo mucho para explotarla y llevar todas nuestras franquicias a iOS y Android con el tiempo”, explicó.

Advertisement

Activision Blizzard ya ha hecho grandes apuestas por juegos para móvil, como Hearthstone, Call of Duty o las próximas entregas de Diablo Immortal y Crash Bandicoot: On The Run, pero el desembarco de juegos tan populares como Starcraft, World Of Warcraft o Overwatch podrían convertir a la compañía en uno de los máximos referentes del sector.