La página de Avengers: Endgame en Wikipedia recibió más de 43 millones de visitas en 2019.

Si quieres saber lo que le interesó al mundo en 2019, analizar lo que buscaron en Wikipedia es una buena táctica para averiguarlo. Afortunadamente, Wikipedia lleva varios años publicando un listado de los artículos más populares de su enciclopedia. El listado de Wikipedia de 2019 revela que lo más importante para las personas este año fue, sin ninguna duda, Avengers: Endgame.

De acuerdo con Wikipedia, el artículo de Avengers: Endgame recibió 43.8 millones de visitas en 2019. No obstante, no fue la única referencia a películas o series populares en la lista. Dieciséis de los 25 artículos más visitados en Wikipedia están relacionados con personajes, actores, películas, series o nuevas temporadas de series, lo cual indica que nuestra sociedad tiene una gran obsesión con el contenido.

Yo también soy culpable, y puedo decir sin vergüenza que me lo pasé bien cuando vi Avengers: Endgame, Joker, la octava temporada de Juego de Tronos y Juego de Tronos en general, entre otros. Todos estos temas están en la lista de artículos más populares de Wikipedia (también está la reina Isabel II de Reino Unido, lo cual me imagino será por la popularidad de The Crown y el estreno de la increíble tercera temporada).

Aparte del cine y las series, Wikipedia destacó la presencia de la artista Billie Eilish en el listado. La página de la cantante obtuvo el puesto número nueve en el ranking. Eilish lanzó su disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go? a principios de este año, y logró estar en la posición número uno en el listado de Billboard 200. Es la primera artista nacida en la década de 2000 en conseguir la primera posición en Billboard.

Pueden ver el listado completo de los 25 artículos más populares (en inglés) a continuación:

Como pueden ver, hay una diferencia de casi siete millones de visitas entre Avengers: Endgame y “Muertes en 2019”. Marvel capturó nuestros corazones, y aunque los rompió un poco con ese final, creó un gran impacto. Si necesitan un poco de Thanos o de Tony Stark en sus vidas otra vez, pueden ver la película, o leer sobre ella en Wikipedia.