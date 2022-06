By

The Boys es una serie como ninguna otra. Con todo su humor oscuro, su violencia y contenido considerablemente explícito, cuenta una historia de superhéroes y supervillanos que ni Marvel ni DC se atreverían a contar. Y afortunadamente, hay The Boys para rato. La serie acaba de ser renovada para una cuarta temporada.



Desarrollada por Eric Kripke y basada en el cómic homónimo de Garth Ennis y Darick Robertson, la serie cuenta la historia de un grupo de humanos, liderados por el violento y sarcástico Billy Butcher, que quieren acabar con los superhéroes del mundo ya que no son lo que muchos imaginan, especialmente el más poderoso de todos, Homelander.

A ctualmente, al serie está desarrollando su temporada 3, la cual incluso ha superado los momentos grotescos y violentos de las temporadas anteriores (esta temporada incluye genitales que explotan, sí, has leído bien). Ante la renovación de la serie para una temporada 4, Kripke ha dicho:

“Estamos muy agradecidos con Sony, Amazon y todos los fanáticos por apoyar la serie y permitirnos hacer más. Estamos entusiasmados por continuar la historia de Butcher y los chicos en su lucha contra Homelander y los Siete, además de comentar acerca del loco mundo en el que vivimos. Además, esta es la primera vez en la historia que genitales explosivos han llevado a un gran éxito”.

La temporada 4 de The Boys llegará en algún momento en el futuro a Prime Video. Por otro lado, el servicio ya estrenó una serie animada de cortometrajes parte de este universo, y están desarrollando un spinoff sobre una universidad para superhéroes en la que deben competir para poder formar parte de Los Siete.