By

By

Ya habíamos oído que estaba en desarrollo, pero ahora por fin está confirmado: la exitosa serie de superhéroes de Amazon Studios, The Boys, tendrá un spin-off (era algo que parecía inevitable, dada la enorme popularidad de The Boys).

Advertisement

Ha sido la propia A mazon quien confirmó la noticia y la que nos ha brindado algo más de información sobre la trama, así como algunas notas sobre el reparto.

“Ambientada en la única universidad de Estados Unidos exclusivamente para superhéroes jóvenes (dirigida por Vought International), la serie explora la vida de estos superhéroes hormonales y competitivos, que ya ponen a prueba sus habilidades físicas, sexuales y sus límites morales , mientras compiten para obtener los mejores contratos en las mejores ciudades. Es en parte una serie universitaria , en parte Los juegos del hambre, pero con todo el corazón, la sátira y la picardía de The Boys. Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Shane Paul McGhie, Aimee Carrero, Reina Hardesty y Maddie Phillips interpretarán a esta serie de jóvenes superhéroes, a los que se sumarán otros actores en el futuro ”.

Michele Fazekas y Tara Butters son los showrunners de la serie (sí, estos no son los que se habían confirmado al principio, pero no han dado ninguna explicación sobre el cambio ) y también se encuentran en la lista de los productores ejecutivos junto con el showrunner de The Boys, Eric Kripke. É l también dejó algunas pinceladas sobre la nueva serie: “N uestra escisión existirá en el Universo Cinematográfico de Vought, pero tendrá un tono y un estilo propios. Es nuestra versión de una serie universitaria , con un conjunto de jóvenes superhéroes fascinantes, complejos y, a veces, mortales “, dijo Kripke. “Michele y Tara son unos genios fríos como la piedra, estamos encantados de que dirijan este barco y estamos agradecidos con Sony y Amazon por la oportunidad. Nos encanta este programa y estamos ansiosos por que lo veas”.

En el comunicado de prensa de Amazon también explicaron que acaban de terminar la tercera temporada de The Boys, aunque aún no se ha anunciado la fecha de estreno. ¿Estái s emocionados por ver una nueva serie sobre el fascinante mundo de The Boys ? ¿Qué personajes esperáis ver? ¡Decidnos en los comentarios!