Captura de pantalla : Warner Bros

Una frase muy concreta en el detallado artículo de 5.000 palabras que relata cómo se hizo el Snyder’s Cut de Justice League ha llamado la atención de los fans. La frase es: “Ha rodado de nuevo el final con un cameo alucinante que hará que a los fans les explote la cabeza”.

La frase (y el atículo) pertenecen a Vanity Fair. La revista cubre así el largo y complicado proceso que ha llevado a Zack Snyder a completar su versión de la película La Liga de la Justicia tal y como la concibió en 2017, antes de que unas desgraciadas circunstancias personales le llevaran a ceder el timón de la dirección a Joss Whedon.

Pero vayamos al grano. Este artículo es sobre ese cameo alucinante. La frase ha prendido fuego a los foros de fans de DC que arden con rumores y teorías sobre qué personaje de ese qu erido universo de los cómics puede protagonizar la escena. Muchos hicieron suya la hipótesis de que el cameo suponía la aparición de los Green Lantern, e incluso jugaban con la idea de que fuera el propio Ryan Reynolds el que volviera a vestir el traje verde. La teoría fue cortada de cuajo por el propio Reynolds. “No soy yo, pero hubiera siso un cameo realmente espectacular . ¿Quizá es otro Green La ntern? Por lo que a mi respecta el traje sigue en el armario. Quiero decir, en la computadora”, comentaba Reynolds en Twitter.

En iO9 han tenido acceso a fuentes cercanas a la producción del Snyder’s Cut y ya sabemos quién protagoniza ese cameo alucinante. Es todo un personaje, pero quizá deberías relajar un poco las expectativas. La respuesta, tras el correspondiente aviso en caso de que te hayas arrepentido al llegar aquí y no quieras saberlo.

Según esas fuentes, el cameo no es otro que J’onn J’onzz, más conocido como Martian Manhunter. “Un momento”, estarás pensando. “No puede ser él. Ya se sabía que Martian Manhunter iba a aparecer en Justice League. Hasta el propio actor ( Harry Lennix) lo confirmó”. Pues tienes razón en eso. Lennix interpretó al General Swanwick en la película Man of Steel en 2013 y de nuevo en Batman V Superman en 2016, y lo hizo porque Zack Snyder ya tenía planeado convertir al personaje en el cambiaformas verde.

En las últimas semanas, Lennix habló con Variety sobre las escenas de captura de movimiento que grabó para el Snyder’s Cut.

Zack me llamó y me dijo: “¡Hey! ¿Cuándo puedes acercarte a grabar? Eso estuvo genial. Entonces me enteré de que Martian Manhunter podía estar en la escena por el Storyboard. En él se ve como Martha Kent va a visitar a Lois. Cuando se va se descubre que en realidad es Calvin Swanwick y que este es Martian Manhunter. Así fue como me enteré.

El actor se refiere a storyboards que el propio Zack Snyder hizo públicos el pasado mes de octubre de 2019 y donde se ve perf ectamente la escena con Martian Manhunter. Snyder ya ten ía la mitad de esa escena, pero necesitaba que Lennix rodara la otra mitad. ¿Por qué Vanity Fair le ha dado tanto misterio a este cameo? No es fácil saberlo, pero puede que simplemente estuvieran tratando de no revelar demasiado al público no familiarizado con los cómics. Lo que sí podemos asegurar es que se trata de Martian Manhunter.

El dato echa por tierra las teorías de que sea la recién contratada Supergirl o algún otro personaje de DC. De todos modos eso no desmerece la versió n en la que Snyder ha trabajado tantos años. El Snyder’s Cut de la Liga de la Justicia se estrena el próximo 18 de Marzo en HBO Max.