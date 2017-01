Manchester by the Sea es una de las nueve películas nominadas en la máxima categoría de los Premios Oscar 2017. La compañía detrás del film es Amazon, por lo que este es el primer servicio de streaming en ser nominado a Mejor Película en la historia del cine, incluso venciendo a Netflix.

Amazon y Netflix se han dedicado a crear contenido original durante los últimos años, entre series y películas. En el caso de Netflix, sus series han sido galardonadas y muy bien recibidas por la crítica (como es el caso de House of Cards, Narcos y Daredevil, por ejemplo), pero en las películas no han tenido mucha suerte. Algo comprensible, si tomamos en cuenta que tres de sus últimas producciones han sido escritas y protagonizadas por Adam Sandler.

Por su parte, Amazon tiene menos producciones (destacando The Man in the High Castle y Transparent), pero aún así se ha convertido en el primer servicio de streaming en ser nominado a Mejor Película en los Oscar. El 26 de febrero nos enteraremos si Manchester by the Sea gana la estatua. [vía TechCrunch]

