Ring Doorbell es un dispositivo con un uso tan específico que probablemente resulte interesante solo para usuarios muy específicos. En mi caso, por ejemplo, es perfecto. Recibo muchos paquetes cada semana, y en mi edificio es perfectamente seguro dejar esos paquetes a la puerta de mi apartamento . Eso se traduce en que gracias a Doorbell ya no me pierdo ninguna entrega por estar fuera de casa salvo en esos casos de ciertas mensajerías en las que es el mensajero el que decide que estás fuera sin ni siquiera pasarse por allí. (No miro a nadie, MRW y Hermes).



Otros casos en los que podría ser útil es para personas con problemas de movilidad que no pueden desplazarse hasta el telefonillo. Cómo sistema para permitir acceso a personal sanitario en caso de emergencia no lo veo mucho porque solo abre la puerta del portal, no la de casa, pero como decía arriba, depende mucho de cada caso concreto. Si crees que le puedes sacar uso, ahora es el momento perfecto para comprarlo. Está a 49,99 euros en oferta de lanzamiento en la web de Ring (normalmente cuesta 129).