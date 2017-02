GIF

Si hay una sección en el cine donde el paso del tiempo supone un avance palpable a la vista, esa es sin duda la de los efectos visuales. Ahora que nos acercamos a la gala de los Oscars es un buen momento para recordar cómo han evolucionado desde 1927 a través de las películas ganadoras del galardón.



Los chicos de Burguer Fiction ha realizado la siguiente recopilación comenzando en 1927 con el film Wings, aunque técnicamente el Oscar a los mejores efectos visuales sólo ha existido desde 1963. Hasta entonces se trataba de una categoría (Best Special Effects) cuyo premio se repartían los equipos de efectos visuales y efectos de sonido.



Wings fue precisamente la primera película en obtener el reconocimiento de la Academia como una parte crucial de la realización cinematográfica. En 1927 recibía un premio especial por sus “Efectos de Ingeniería”. Desde entonces han ido pasando los años y las décadas transformando una categoría que hoy es esencial para la narrativa visual de tantos y tantos films.



Desde 2001: A Space Odyssey hasta Star Wars pasando por otros clásicos como Blade Runner, Total Recall, E.T. o Jurassic Park, todas películas que han influido en la historia del séptimo arte y ganadoras de una categoría que este año enfrenta a Deepwater Horizon, Doctor Strange, The Jungle Book, Kubo and the Two Springs y Rogue One: A Star Wars. Suerte a los nominados. [Burguer Fiction vía Sploid]