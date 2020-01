Una de las escenas más importantes de Leia en The Rise of Skywalker esconde un easter egg maravilloso

The Rise of Skywalker

Independientemente de cómo te sientas acerca de The Rise of Skywalker, si te ha gustado o la has odiado, su integración de la querida Carrie Fisher como Leia Organa puede dejar a los fanáticos más melancólicos de Star Wars con los ojos llorosos. Pero una de las escenas más encantadoras de Leia esconde tras cámaras un easter egg o cameo bastante emotivo no solo para los fanáticos, sino también para su hija y coprotagonista de Star Wars, Billie Lourd.



En declaraciones a Yahoo Entertainment sobre el trabajo que se realizó para reutilizar imágenes y momentos de Fisher que fueron descartados tras grabar en The Force Awakens, el supervisor de efectos visuales de ILM, Patrick Tubach, reveló un pequeño hecho intrigante sobre una escena que no requería editar las escenas viejas de Fisher: la secuencia de flashback donde Luke revela a Rey, y al público, que Leia fue su primera estudiante Jedi. En la escena del pasado vemos su prueba final en Ajan Kloss, donde un joven Luke y una joven Leia se encuentran en duelo en un combate con sables de luz, y ella resulta victoriosa. En ese momento Luke le dice a Rey que Leia decidió renunciar a su título recién ganado como Jedi para centrarse en su propio camino, confiando el conocimiento (y el sable de luz) que ha obtenido a las futuras generaciones de Jedi.

Es un momento encantador, y uno que requirió que ILM utilizara una tecnología de eliminación de envejecimiento para representar a Luke y Leia poco después de los eventos de Return of the Jedi. Eso significa que los actores tuvieron que presentarse como referencia en la escena, y mientras el propio Hamill interpretaba al joven Luke una vez más, en el caso de Leia, ILM recurrió a la mejor y más evidente alternativa: Billie Lourd, la hija de Fisher, que ha aparecido en toda la trilogía interpretando a la oficial de Resistencia Kaydel Ko Connix.

“Billie estaba interpretando a su madre”, dijo Tubach a Yahoo. “Fue algo conmovedor y algo que nadie tomó a la ligera, que estaba dispuesta a reemplazar a su madre. Fue algo emocional para todos verla en esa posición. También lo sentimos como algo genial, porque si vas a tener a alguien que interprete el papel [de Fisher], es genial que sea [Billie] porque hay muchas similitudes entre ellas que pudimos usar para trabajar. El verdadero desafío era hacer que las imágenes de Leia con las que teníamos que trabajar encajaran en esa escena”.

La imagen de la propia Leia en esa escena proviene de Return of the Jedi, pero ahora sabiendo que la persona debajo de todo era Lourd lo hace aún más conmovedor.