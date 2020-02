Estos son los ganadores de los Premios Oscar 2020

Filed to:

Foto : Jordan Strauss ( AP Images )

Este domingo 9 de febrero de 2020 la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas se ha reunido nuevamente para celebrar y premiar lo mejor de lo mejor en el cine. Para la gala número 92 de los Premios Oscar, los nominados incluían algunas joyas como Parasite, 1917, Once Upon a Time in Hollywood y Joker, entre tantas otras, pero solo una podía salir victoriosa. Estos fueron todos los ganadores de los Oscar 2020.

Ganadores a los Premios Oscar 2020

Mejor actor de reparto

Ganador: Brad Pitt – Once Upon a Time… in Hollywood

Brad Pitt como Cliff Booth en Once Upon a Time in Hollywood. Imagen : Columbia Pictures / Sony Pictures.

Resto de los nominados:



Tom Hanks – A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins – The Two Popes

Al Pacino – The Irishman

Joe Pesci – The Irishman

Mejor película animada

Ganador: Toy Story 4

Imagen : Walt Disney Studios.

Resto de los nominados:



How To Train Your Dragon

I Lost My Body

Klaus

Missing Link

Mejor corto animado

Ganador: Hair Love

Imagen : Sony Pictures Animation.

Resto de los nominados:



Dcera (Daughter)

Kitbull

Memorable

Sister

Mejor guion original

Ganadores: Bong Joon-ho y Han Jin Won; Historia por Bong Joon-ho – Parasite

Imagen : Barunson E&A / CJ Entertainment.

Resto de los nominados:



Rian Johnson – Knives Out

Noah Baumbach – Marriage Story

Sam Mendes y Krysty Wilson-Cairns – 1917

Quentin Tarantino – Once Upon a Time… in Hollywood

Mejor guion adaptado

Ganador: Taika Waititi – Jojo Rabbit

Imagen : Fox Searchlight Pictures.

Resto de los nominados:



Steven Zaillian – The Irishman

Todd Phillips – Scott Silver, Joker

Greta Gerwig – Little Women

Anthony McCarten – The Two Popes

Mejor corto

Ganador: The Neighbors’ Window

Imagen : Marshall Curry.

Resto de los nominados:



Brotherhood

Nefta Football Club

Saria

A Sister

Mejor diseño de producción

Ganador: Once Upon a Time In Hollywood

Imagen : Columbia Pictures / Sony Pictures.

Resto de los nominados



The Irishmaan

Jojo Rabbit

1917

Parasite

Mejor vestuario

Ganador: Little Women

Imagen : Columbia Pictures / Sony Pictures.

Resto de los nominados:



The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Once Upon a Time in Hollywood

Mejor documental

Ganador: American Factory

Imagen : Netflix / Higher Ground Productions.

Resto de los nominados:



The Cave



The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Mejor documental corto

Ganador: Learning To Skateboard in a Warzone (If Your’re a Girl)

Imagen : Carol Dysinger.

Resto de los nominados:



In The Absence

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk, Run, Cha-Cha

Mejor actriz de reparto

Ganadora: Laura Dern – Marriage Story

Laura Dern como Nora Fanshaw en Marriage Story. Imagen : Netflix.

Resto de las nominadas:



Kathy Bates – Richard Jewell

Scarlett Johansson – Jojo Rabbit

Florence Pugh – Little Women

Margot Robbie – Bombshell

