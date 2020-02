Así hicieron los efectos de Star Wars: The Rise of Skywalker, incluyendo el regreso de Leia

Gif : ILM ( YouTube

Sin importar todos los fallos que tiene The Rise of Skywalker, lo cierto es que la película brilla en materia de efectos visuales y CGI, lo que le ha hecho merecedora de una nominación a los Premios Oscar en la categoría de mejores efectos visuales. Ahora, los responsables de traer de regreso a Leia han demostrado cómo lo han hecho.

Advertisement

Los responsables de los VFX de The Rise of Skywalker han sido, cómo no, los chicos de Industrial Light & Magic, una compañía propiedad de Lucasfilm (y, por tanto, de Disney) mejor conocida simplemente como ILM. En un video demostrativo se puede ver todo el trabajo que llevó dar vida a los efectos visuales de la película, además de cuáles escenarios, vehículos y objetos eran reales y cuales eran virtuales.

Sin embargo, quizás lo más interesante es dar un vistazo a la magia que han hecho para traer de vuelta a Carrie Fisher como la General Leia Organa en The Rise of Skywalker, utilizando escenas de sus películas anteriores.

Al comienzo del video se puede ver claramente cómo usaron escenas que originalmente pertenecían a la producción de The Force Awakens, modificando la vestimenta y hasta el cabello de Fisher, además del escenario, para dar vida a la General Organa en The Rise of Skywalker. También podemos ver cómo usaron tomas de The Return of the Jedi, el Episodio VI de la saga, para crear el rostro de una joven Leia que entrenaba con Luke como toda una Jedi con sable láser.

Advertisement

La actriz que se usó como base para Leia en esa escena n o es otra que Billie Lourd, la propia hija de Carrie Fisher, en lo que sin duda es el easter egg más emotivo de toda la película. Por otro lado, ILM utilizó tomas de The Empire Strikes Back para crear el rostro del joven Luke. Sin duda, el trabajo de VFX en la película fue impresionante. [vía ILM (YouTube)]