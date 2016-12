Foto: Tim Goodwin / AP Images.

Debbie Reynolds, estrella del Hollywood desde la década de 1950, falleció después de haber sufrido un aparente derrame cerebral. Además de haber protagonizado películas como Singin’ in the Rain (Cantando Bajo la Lluvia) era la madre de Carrie Fisher y murió apenas un día después que su hija.

Variety reporta que la actriz fue hospitalizada durante la tarde del miércoles 28 de diciembre después de haber sufrido lo que podría ser un accidente cerebrovascular. Reynolds se encontraba en la casa de su hijo, Todd Fisher, organizando el funeral de Carrie.

Advertisement

Advertisement

Según declaraciones de Fisher:

“Mi madre quiso estar con Carrie”.

Reynolds tenía 84 años de edad. Además de Singin’ in the Rain protagonizó otros clásicos de Hollywood como Susan Slept Here, Athena, This Happy Feeling y The Unsinkable Molly Brown. Carrie Fisher escribió un libro llamado Postcards from the Edge que se basaba en su relación con su madre y fue adaptado como una película en 1990, protagonizada por Meryl Streep. [vía Variety]

Síguenos también en Twitter, Facebook y Flipboard.