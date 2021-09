Suponemos que prácticamente todos nuestros lectores saben que a Han Solo lo congelan en carbonit a en The Empire Strikes Back, pero lo que es posible que no sepa tanta gente es qué llevó a Lucas a casi matar al personaje interpretado por Harrison Ford. Una pista: lo hizo por si acaso.



La escena ocurre después de que los protagonistas fueran traicionados y entregados a Darth Vader por Lando Calrissian (en The Empire Strikes Back). Han acaba siendo elegido como sujeto de prueba para ser congelado vivo en una losa de carbonita. Mientras los Stormtroopers lo arrastraban a la cámara, Leia le dice a Han que lo ama, a lo que Solo respondió con la línea icónica: “Lo sé”. Una vez congelado, Han fue entregado a Boba Fett, quien a su vez tenía la intención de entregarlo a Jabba a cambio de una recompensa.



Han todavía estaba congelado al comienzo de The Return of the Jedi. Luke, Leia, Lando y Chewbacca finalmente lo rescatan para que pudiera unirse a la Alianza Rebelde contra el Imperio, pero ese no siempre fue el plan original.



La cuestión de si Harrison Ford volvería (o no) para The Return of the Jedi surgió durante la preproducción de esta. A diferencia de las otras estrellas de la primera película, Ford no fue contratado para hacer la tercera , y la primera película de Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark, lo había convertido en una estrella aún más grande.



Por esta razón, y debido a la incertidumbre de Ford a retomar su papel de Han, Lucas decidió detener el arco del personaje congelándolo en carbonita. De esta forma, dejaron abierta la oportunidad para que el personaje regresara, pero también plantaron una semilla en caso de que nunca firmara para The Return of the Jedi.



¿Quién logró que el final fuera el que todos conocemos? E l productor de Return of the Jedi, Howard Kazanjian (quien también produjo Raiders of the Lost Ark), quien convenció a Ford para que regresara. Según contó hace un tiempo:



Jugué un papel muy importante en traer a Harrison de regreso para Return of the Jedi. Harrison, a diferencia de Carrie Fisher y Mark Hamill, sólo firmó un contrato de dos películas. Por eso fue congelado en carbonita en The Empire Strikes Back. Cuando le sugerí a George que deberíamos traerlo de vuelta, recuerdo claramente que dijo que Harrison nunca regresaría. Dije que qué pasaría si lo convencía de que regresara. George simplemente respondió que luego escribiríamos sobre su personaje en The Return of the Jedi. Recientemente había negociado su papel en Raiders of the Lost Ark con Phil Gersh de la Agencia Gersh. Llamé a Phil y me dijo que hablaría con Harrison. Cuando volví a llamar, Phil estaba de vacaciones. David, su hijo, atendió la llamada y negociamos el trato con Harrison. Cuando Phil regresó a la oficina varias semanas después, me llamó y me dijo que me había aprovechado de su hijo en las negociaciones. No lo hice. Pero los agentes son agentes.

Sin la participación de Kazanjian es posible que Ford nunca hubiera aceptado participar en The Return of the Jedi, y la trilogía original nunca hubiera sido igual. [Wikipedia, Web Archive]