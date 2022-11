A estas alturas, ya deberíamos irnos acostumbrando a que sucedan estas cosas. Harrison Ford será rejuvenecido mediante efectos visuales y CGI en Indiana Jones 5. Afortunadamente, solo será para una escena, y el actor asegura que esta es la primera vez que ve una escena así y puede creer que es real.

La revelación proviene tanto de Ford como del director de la película, James Mangold (quien dirigió la fascinante Logan), y también hay comentarios al respecto de parte de Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, en un reportaje de E mpire. En general, se tratará de la escena inicial de la película, que según explicó Mangold, se desarrolla en el año 1944 en un castillo lleno de Nazis donde está atrapado Jones, y el legendario arqueólogo del sombrero Fedora y el látigo tiene que pasar por muchas cosas para liberarse.

Ford, al respecto de esta escena donde ha sido rejuvenecido mediante CGI, di go: “esta es la primera vez que veo algo así y lo creo”, dando a entender que, a diferencia de otros trabajos similares de rejuvenecimiento, esta vez le ha parecido realmente creíble. Kennedy, por su parte, dice que su deseo es que la gente vea esta escena y no solo piense en la tecnología, sino que más bien parezca una grabación que encontraron de los días de la primera película de Indiana Jones, hace ya cuatro décadas.



Por supuesto, Disney ya lleva varias películas intentando utilizar y perfeccionar esta tecnología de rejuvenecimiento, especialmente en películas de Lucasfilm. En Rogue One vimos a una rejuvenecida Carrie Fisher que, aunque lucía bien, se veía completamente digital. Lo mismo con el Peter Cushin como Moff Tarkin en esa misma película. En The Mandalorian tenemos el caso de Luke Skywalker en el final de la temporada 2, que por más emotiva que haya sido la escena, no podemos negar que se veía bastante mal. En The Book of Boba Fett el Luke rejuvenecido mejoró considerablemente, pero sigue sin sentirse “real”. Quizás los mejores logros en esta materia han sido con Tony Stark en Captain America: Civil War y con Hank Pym (Michael Douglas) en la primera Ant-Man, aunque ambos casos involucraron muy poco movimiento por parte del personaje.



Tendremos que esperar hasta el 30 de junio, fecha en la que se estrena Indiana Jones 5, para conocer el resultado. [Empire vía Polygon]