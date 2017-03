Si el día de Acción de Gracias es una de tus fechas y ocasiones favoritas, este es el vídeo más perturbador que vas a ver. En él podemos presenciar a un grupo de pavos girando en el sentido de las agujas del reloj alrededor de un gato que parece estar muerto, y nadie sabe por qué.

“Estos pavos están intentando darle una décima vida a ese gato”.

Lo más extraño de todo es que no es la primera vez que alguien graba a un pavo girando alrededor de algo. Alguien grabó este vídeo de un pavo girando alrededor de una lápida en un cementerio de Massachusetts en el año 2013. No obstante, girar alrededor del cadáver de un gato es aún más siniestro.

¿Por qué demonios hacen esto?

“No puedo decir que haya visto algo similar antes”, comentó a Gizmodo Debra Kriensky, bióloga neoyorquina de la sociedad conservadora de aves salvajes Audubon. “Los pavos son omnívoros pero prácticamente lo único que comen son nueces, semillas y frutas, lo que nos da a entender que es imposible que estén interesados en comerse ese gato”. Para la bióloga, los pavos sencillamente podrían estar intentando averiguar qué es eso (el gato) y qué le ha pasado.

Advertisement

Advertisement

Otro biólogo estuvo de acuerdo: “[los pavos] solo están asegurándose de que ya eso no es una amenaza para ellos”, comentó a Gizmodo Mark Hatfield, parte de la Federación Nacional Protectora de los Pavos Salvajes. “Lo que hacen tiene que ver más que nada con la curiosidad, los pavos son animales muy básicos”.

Hatfield me recordó varias veces que no debo antropomorfizar a estas aves. No están tramando nada siniestro, es mucho más probable que sencillamente se trate de un grupo tonto que se quedó atrapado en un bucle siguiéndose los unos a otros para intentar evitar el contacto con ese gato. “No es algo interesante para el estudio de la biología”, me dijo. Los pavos sencillamente se reunieron por instinto al ver algo que podría ser un depredador. “Están diciendo: ‘esto es una amenaza, así que voy a mantener mi distancia de ello mientras sigo al rebaño’”.

Si los pavos llegaran a notar que el gato se levanta y se acerca a ellos, volarían o correrían de inmediato para huir de la amenaza.

Sponsored

Hemos contactado a otros expertos en pavos para conocer si este tipo de conducta tiene una explicación que va más allá de la estupidez de estos animales. Personalmente, no creo que están haciendo nada raro. Al fin y al cabo los humanos giramos alrededor de pavos muertos al menos una vez al año. [vía @TheReal_JDavis (Twitter)]

Síguenos también en Twitter, Facebook y Flipboard.