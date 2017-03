Imagen: Amazon

Algunos conservadores y seguidores de Donald Trump se han escandalizado en la web por una nueva estación de radio pirata llamada Radio Resistencia, un programa dedicado a combatir el fascismo y la propaganda Nazi. Solo hay un problema: es totalmente falsa.

Amazon anunció esta semana que lanzaría Radio Resistencia como un programa complementario a The Man in the High Castle, un drama histórico alternativo adaptado de forma libre de la novela de Philip K. Dick. El programa de radio pregrabado básicamente consiste en varias personas diciendo que el Tercer Reich es malo y hace cosas malas. Algunos pensaron que el programa hablaba del actual presidente americano (y/o no se molestaron realmente en escucharlo). Como respuesta, algunos seguidores de Trump furiosos usaron el hashtag patrocinado de Amazon, #ResistanceRadio, para quejarse sobre la “agenda liberal” de la estación de radio.

Ahora, existen dos posibles explicaciones para esto. La más probable es que no se molestaron en investigar la web antes de decidir que la estación de radio sobre “la Resistencia” estaba en contra del Presidente Trump, creando un escenario de La Guerra de los Mundos moderno donde el pánico era más rápido que la comprobación de los hechos. Sin embargo, desafortunadamente también es posible que algunas personas escucharan hablar sobre un programa de radio que criticaba a los Nazis y pensaran, “Oye, quizá no me debería gustar esto, por Trump y esas cosas”. Chicos, escuchad, si los cómics de Marvel de Capitan América y los varios fiascos de Hydra nos han enseñado algo es… no defiendas a los Nazis. Reales o falsos, siguen siendo malditos Nazis.



No hay noticias sobre si esto ha sido un caso de confusión en Twitter, o si Amazon sabía que esto podría pasar (atrayendo así a más espectadores para la serie). Yo le estoy dando a Amazon el beneficio de la duda, pero no sería la primera vez que ha generado polémica para The Man in the High Castle con una exhibición pública. Mientras tanto, cualquiera en SXSW puede visitar la sede de la Radio Resistencia de Amazon en el Market y Tap Room de Austin, claramente la tapadera perfecta para propaganda contra Trump. También hay cócteles artesanos.



