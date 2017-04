La mujer subió al vehículo en el Bronx y poco después comenzó a insultar al conductor. Al parecer el incidente comenzó porque el vehículo no disponía de cable para cargar el móvil. Tras un buen rato de insultos y amenazas, el conductor la pidió educadamente que se fuera, y ella respondió asegurando que se pondría a gritar que la había violado.

Advertisement

Advertisement

“Voy a empezar a gritar por la ventana que me has violado. Me voy a pegar un puñetazo en la cara y voy a decirle a la policía que has sido tú. ¿Quieres jugar?”, gritaba desde el asiento de atrás. Minutos después increpaba al conductor: “Vuélvete a tu país. Donald Trump va a echarte a ti y a tu familia de vuelta. Vete de mi puto país”.

Toda la conversación quedó grabada por el sistema de vigilancia del coche y buena parte de ello está en YouTube. Un portavoz de Uber ha explicado al New York Post que el comportamiento de la pasajera es completamente inaceptable y que su cuenta de Uber ha quedado rescindida de por vida. La compañía también está investigando el incidente por si decidiera tomar medidas adicionales. Ni la identidad del conductor ni la de la pasajera han trascendido. [vía New York Post]