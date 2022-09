La piedra del destino

La Piedra del destino (Stone of Destiny o Stone of Scone) es un bloque de arenisca roja sin pretensiones sobre el que se sentaron varios reyes y reinas durante sus ceremonias de coronación a partir del año 841 d. C. Lo que se muestra arriba es una réplica. El nuevo rey, Carlos III, sentará a su retaguardia real en un trono especial con la piedra en su interior cuando se convierta en rey en los próximos días. Como era de esperar de los británicos, la piedra fue robada. Era de Escocia hasta 1296, cuando el rey Eduardo I la tomó como botín de guerra y la trasladó a la Abadía de Westminster. Allí permaneció hasta 1950, cuando cuatro estudiantes universitarios escoceses robaron la piedra y se la llevaron a casa. La liberación de la piedra duró cuatro meses, hasta que la policía británica descubrió dónde estaba y la recuperó. No se presentaron cargos para evitar una tormenta política. La piedra de la coronación se rompió durante el atraco y luego se reparó en Escocia, pero no antes de que los ladrones insertaran una nota en su interior. Nadie sabe lo que dice la nota. Probablemente sea, “f**** you”. Todas estas cosas sucedieron en el planeta tierra e involucraron a personas adultas.