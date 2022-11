By

Ha llovido ya desde que vimos la última película de la franquicia Alien, un título que ostenta la ignominiosa Alien: Covenant. Sin embargo, desde 20th Century Studio creen que ha llegado el momento de relanzar la saga de xenomorfos con un regreso a los cines por todo lo alto.

Como ha adelantado Deadline, 20th Century Studio ha dado luz verde a una nueva película de la franquicia y hasta han realizado sus primeros fichajes para el proyecto. A los mandos del nuevo film estará el guionista uruguayo Fede Alvarez, que este año también se encargó de escribir el guion del remake de La matanza de Texas y que anteriormente también había dirigido varios films de terror, como No Respires o Posesión infernal. Deadline desveló de paso que la actriz la actriz Cailee Spaeny (Pacific Rim: Uprising, Mare of Easttown) será la protagonista de la película.

Hay muchas ganas de ver hacia dónde puede ir la franquicia en manos de alguien que no sea Ridley Scott, sobre todo después de su decepcionante paso por Prometheus y Alien: Covenant. Eso sí, no lancemos todavía las campanas al vuelo porque la producción de la película depende de Scott Free, la productora del bueno de Ridley, por lo que no descartamos que el afamado director meta mano a la película de alguna forma . Se espera que el film comience a rodarse el próximo 2023.

Actualmente existe también una serie del universo de Alien en desarrollo, y poco a poco sus responsables han ido revelando algunos datos sobre cómo será su conexión con la franquicia en general. Recientemente, supimos que la serie se desarrollará en la Tierra, mucho antes que los acontecimientos de la primera película, es decir, años antes de que Ellen Ripley se subiera a bordo de la nave Nostromo. Ripley no será parte de la serie, ni tampoco el resto de los personajes de las películas.

Ahora solo nos queda esperar que estos dos proyectos sean la sangre fresca que necesita la franquicia para volver a alzar el vuelo.