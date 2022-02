By

Hay una serie del universo de Alien en desarrollo, y poco a poco sus responsables han ido revelando algunos datos sobre cómo será su conexión con el universo de Alien en general. Ahora, han revelado que la serie se desarrollará mucho antes que los acontecimientos de la primera película, es decir, años antes de que Ellen Ripley se subiera a bordo de la nave Nostromo.

Así lo ha confirmado John Landgraf, presidente de FX, cadena que será responsable de la serie. Según el ejecutivo, la serie de Alien se desarrollará “unos 70 años en el futuro”, es decir, en la década de 2090. Landgraf ha confirmado que Ripley no será parte de la serie, ni tampoco el resto de los personajes de la película original o alguna otra, “solamente veremos al Alien”. Y tiene sentido, dado que la legendaria Ripley, interpretada por Sigourney Weaver, no nació sino hasta el año 2092. Dicho de otro modo, durante la serie de Alien quizás no habrá nacido o será apenas una bebé.

Anteriormente los responsables de la serie ya habían confirmado que la serie se desarrollará en la Tierra. Del mismo modo, ahora que conocemos la época en la que se desarrolla también vemos que coincide con el período temporal en el que se desarrolla la película Prometheus, precuela de la saga que se estrenó en 2012, dirigida por Ridley Scott. En Prometheus sus protagonistas, Elizabeth Shaw y Charlie Holloway, descubren un mapa estelar de una civilización antigua en el año 2089, lo que los llevará a explorar una luna en la que se desarrolla la mayor parte de la película, aproximadamente en 2093. ¿Será que otros humanos han seguido a la misión de Shaw y han traído a la Tierra una muestra del material genético creado por los Ingenieros? Tendremos que esperar para saberlo, pero seguramente ambas historias estarán conectadas de algún modo.

Noah Hawley, creador de las series Fargo y Legion, estará a cargo de la serie de Alien. Sin embargo, su rodaje no comenzará sino después de que termine la producción de la temporada 5 de Fargo, cuya filmación se llevará a cabo a finales de 2022, lo que significa que aún falta tiempo para que podamos ver la serie del universo Alien. [The Hollywood Reporter vía Verge]