4.-La misión servirá para probar varias nuevas tecnologías

Una vez en el e espacio, DART desplegará sus nuevos paneles plegables ROSA que servirán para dar energía a su motor NEXT (NASA Evolutionary Xenon Thruster). Los nuevos paneles concentran la luz solar y proporcionan tres veces más energía que los convencionales. NEXT, po r su parte, es una nueva clase de propulsor espacial. Ambas tecnologías debutan en la misión DART pero no son cruciales para su éxito.

La nave está equipada también con un instrumento científico llamado DRACO (Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical navigation). La cámara no solo tomará fotos. Además es el ojo del sistema de navegación.