Si tienes un iPhone o un iPad, actualízalos ahora mismo. Apple acaba de anunciar una vulnerabilidad de día cero recién descubierta que afecta a gran cantidad de teléfonos y tablets de la empresa, que pueden estar siendo objeto de una “explotación activa” por parte de criminales informáticos.



El parche viene con las actualizaciones más recientes de la compañía para sus líneas de iPhones y iPads, iOS 15.0.2 y iPadOS 15.0.2. Un anuncio de seguridad de emergencia publicado el lunes dice que la vulnerabilidad afecta a los siguientes dispositivos: “iPhone 6s y posteriores, iPad Pro (todos los modelos), iPad Air 2 y posteriores, iPad de quinta generación y posteriores, iPad mini 4 y posteriores, y iPod touch (séptima generación)“.

El error se encuentra dentro del IOMobileFrameBuffer de los dispositivos y la compañía ha compartido que, si se explota adecuadamente, los atacantes podrían usarlo para ejecutar código arbitrario con privilegios del kernel en los dispositivos de destino, lo que significa que básicamente podrían secuestrar tu teléfono o tablet y hacer lo que quieran con ellos. Esto puede incluir cosas como inyectar malware o robar tus datos, cosas que nadie quiere que le sucedan.

Apple dice que la vulnerabilidad de día cero fue descubierta por un “investigador anónimo”, pero no ha proporcionado muchos detalles sobre a quién estarían atacando mediante este fallo de seguridad, o cómo se descubrió. Le han dado la denominación CVE-2021-30883.

Si bien no está del todo claro que esta falla de seguridad esté siendo explotada de forma activa, tampoco está claro que no lo esté, y no debemos esperar para averiguarlo. No actualizar tus dispositivos con regularidad es la forma más fácil y desafortunada de poner en peligro tus datos y seguridad online; por lo tanto, actualiza ahora mismo para estar protegido.

Apple ha tenido que lanzar muchas actualizaciones de este tipo durante este año: The Record señala que la actualización de hoy representa el parche número 17 de día cero realizado para los productos de Apple en 2021. El gran parche anterior llegó en septiembre cuando la compañía anunció una actualización de seguridad de emergencia para una vulnerabilidad que, según los informes, había dejado a 1.650 millones de dispositivos vulnerables a través de software espía durante meses.