La prueba más efectiva para saber qué tan exitosamente se ha hackeado un dispositivo para permitir que se ejecute un código personalizado es si puede o no ejecutar Doom. Pe ro ahora esta idea ha alcanzado un nivel más extremo, ya que alguien ha hackeado Doom para poder jugar Doom dentro de Doom.

Se ha convertido en un estándar que las empresas bloqueen su hardware para obligar a los usuarios a acceder solo al contenido a través de sus propias tiendas en línea o webs de streaming . Pero a pesar de lo inteligentes que pueden ser los ingenieros de hardware y software detrás de estos dispositivos seguros, hay hackers que logran llenarse de gloria al superar estos bloqueos y restricciones. La mayoría de las veces usarán Doom, el juego de disparos en primera persona clásico de id Software, para demostrar que un dispositivo ha sido hackeado con éxito.

Hasta la fecha, todo, desde calculadoras gráficas que funcionan con papas podridas hasta incluso pruebas de embarazo digitales, ha sido hackeado para ejecutar Doom, porque el desafío realmente no tiene nada que ver con encontrar una mejor manera de jugar al título FPS, sino que se trata de si es posible hacerlo . Esta vez, el YouTuber kgsws, a quien presentamos anteriormente como creador de una Game Boy Pocket multipantalla de gran tamaño, demuestra lo que bien podría ser el final de todos los trucos de Doom, con el juego ejecutándose dentro de sí mismo.

You can run Doom inside (DOS) Doom, for real.

Técnicamente, este truco aprovecha un exploit en la versión DOS de Doom II, una secuela mejor y más grande que llegó un año después del original, y logra obtener Chocolate Doom (un port moderno del juego que es compatible con la versión original de DOS , conocido como Vanilla Doom) ejecut á ndose dentro de Doom como una textura animada. El video de 15 minutos del modder entra en detalles extremos sobre cómo funciona este truco y cómo kgsws creó un nivel Doom de cine personalizado para que otros también puedan probarlo. Puedes obtener su código personalizado de GitHub y encontrar una copia de la versión DOS de Doom II en Steam.