No hay duda de que Google no estaba preparada para el aumento de videollamadas durante la pandemia global, porque ha dejado que Zoom se convierta en “ese programa que todos usan para las reuniones de vídeo ”. Pero a partir de mayo, cualquier persona con una cuenta de Google podrá registrarse en Google Meet de manera gratuita.

Si no has oído hablar de Google Meet, es normal . Hasta principios de este mes, el servicio se conocía como Hangouts Meet y estaba limitado a clientes empresariales y de educación . Pero Googl e ha anunciado hoy que comenzará a ofrecer acceso gratuito en las próximas semanas. Una vez que la versión gratuita esté disponible, podrás organizar reuniones de hasta 100 personas durante un máximo de 60 minutos (a unque Google ha dicho que no aplicará ese límite de tiempo hasta después del 30 de septiembre). Además de la web de Google Meet, también podrás iniciar reuniones desde las aplicaciones de iOS y Android, así como desde Google Calendar.

Una cosa a tener en cuenta es que necesitas tener una cuenta de Google. Eso es principalmente una medida de seguridad, ya que el servicio no permite que ningún usuario anónimo se una a las reuniones. Los usuarios también pueden admitir o denegar la entrada a las reuniones, así como silenciar o expulsar a los participantes. En cuanto a otras medidas de seguridad y privacidad, Google dice que los códigos de reunión serán súper complejos y “resistentes a los ataques de fuerza bruta”, y que todas las reuniones se cifrarán en tránsito. En cuanto a los datos recopilados por Meet, Google dice que ninguno se utilizará para publicidad o se venderá a terceros. The Verge informa también que la versión gratuita no permitirá entrar a las llamadas marcando un número de teléfono.

La mayoría de estas funciones de seguridad parecen ser una respuesta obvia a los problemas de seguridad de Zoom, claramente un intento de diferenciar Google Meet de Zoom y su mala prensa.

También podrías leerlo como un intento de atraer a más personas al servicio premium de G Suite ; pero sería una estrategia terriblemente confusa teniendo en cuenta que el año pasado Google eliminó el Hangouts clásico en favor de Hangouts Chat y Hangouts Meet (que, como hemos mencionado , ha sido renombrado como Google Meet). Y aunque es bueno tener una alternativa más segura y gratuita a Zoom, es difícil confiar en que Meet durará a largo plazo. Google tiene amplio historial de eliminar sus servicios de mensajería como Allo , Gchat , Google Buzz y Google Wave , por nombrar algunos.