Cómo saber si han robado tus datos de Zoom y proteger tu cuenta

Hay más de 500.000 credenciales de Zoom robadas pululando por la dark web. Eso no es bueno, especialmente porque se venden por calderilla, pero es un buen recordatorio de que no debes usar las mismas contraseñas para servicios diferentes.

Puedes evitar cualquier acceso no deseado a tu cuenta con la configuración de seguridad adecuada , pero no deberías tener que hacerlo. En este caso, Zoom no fue hackeada ; las contraseñas provienen de filtraciones de otros servicios y fueron usadas para iniciar sesión en las cuentas de los usuarios. Los ladrones acced ieron a las URL de sus reuniones personales y volcaron las claves de anfitrión en un gran archivo de credenciales .



Paso uno: verifica cuál de tus cuentas ha estado involucrada en un robo de datos

Para empezar , usa un servicio gratuito como Have I Been Pwned o pwdquery para ver si el correo electrónico o las contraseñas asociadas con tu cuenta de Zoom están pululando por la web. Si es así, tendrás que actualizar tus diversas cuentas con contraseñas nuevas y únicas y ajustes de seguridad adicionales como la autenticación de dos factores.

Incluso aunque tu correo electrónico pasa la prueba de Have I Been Pwned, vale la pena actualizar tu contraseña de Zoom de todos modos, especialmente si tiendes a usar las mismas contraseñas para varias cuentas. Deja de hacer eso. Si te preocupa recordar todas esas contraseñas nuevas, intenta usar un administrador de contraseñas para recopilarlas de forma segura en un solo lugar.

Paso dos: comprueba los ajustes de Zoom

Si sospechas que alguien pudo haber accedido a tu cuenta de Zoom de pago , definitivamente querrás cambiar tu ID de reunión personal para que nadie acceda sin tu permiso a tus llamadas . También querrás cambiar tu clave de anfitrión de seis dígitos. Puedes cambiar esto en los ajustes de t u perfil de Zoom:

También recomiendo hacer clic en ese pequeño enlace en la parte inferior, “Cerrar sesión de todos los dispositivos”, una vez que hayas actualizado t u contraseña.

Si tienes un plan de pago o estás en la cuenta de Zoom de t u empresa, intenta visitar la página de configuración de Seguridad en su perfil y habilitar la autenticación de dos factores. Si tienes la opción, esto te ahorrará problemas si alguien acceder a los credenciales de tu cuenta en el futuro. (Por qué Zoom no permite usar esta función a todos, usuarios gratis o de pago, nunca lo sabré).