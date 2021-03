Ahora puedes transferir tus fotos de iCloud a Google Photos con un par de clics

Captura de pantalla : Apple / GizmodoES

Apple ha introducido una herramienta con la que puedes transferir tu biblioteca de fotos y vídeos de iCloud a otros servicios, empezando por Google Photos.

Ya sea porque te has pasado de iPhone a Android o porque quieres hacer una copia de tus imágenes en la nube de Google antes de que el almacenamiento gratuito de Google Photos deje de ser ilimitado en junio de 2021 , no te llevará más de un minuto hacer el trasv ase .

Si eres usuario de iCloud Photos y quieres transferir tus imágenes a Google Photos, sigue estos pasos:

Abre privacy.apple.com



Bajo el encabezado “Transferir una copia de tus datos”, abre el enlace “Solicita la transferencia de una copia de tus datos”.



En el desplegable que hay bajo el texto “ Elige a dónde quieres transferir tus datos”, selecciona “Google Fotos” como servicio de destino.



Decide si quieres transferir solo las fotos, solo los vídeos o tanto las fotos como los vídeos y dale a Continuar.

Conéctate a la cuenta de Google donde quieres hacer la copia y confirma.

Recibirás un email inicial informándote de que el proceso durará entre tres y siete días, y otro email de confirmación una vez que se complete la transferencia . El servicio está disponible inicialmente en Estados Unidos, la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza y el Reino Unido.

Advertisement

La copia incluirá todos los archivos en formato jpg, .png, .webp, .gif, algunos archivos RAW, .mpg, .mod, .mmv, .tod, .wmv, .asf, .avi, .divx, .mov, .m4v, .3gp, .3g2, .mp4, .m2t, .m2ts, .mts y .mkv. Google Photos respet ará la organización en álbumes de las fotos, pero no de los vídeos. Si alguna foto está editada , solo se guardará la edición más reciente, y no la original. Las fotos duplicadas aparecerán como un único archivo . Si no tienes espacio suficiente en Google Photos para almacenar toda tu biblioteca, la transferencia será parcial .