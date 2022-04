A estas alturas, todos sabemos que Spider-Man: No Way Home no solo es una película bastante buena, sino que también básicamente consiguió que todo el multiverso fuera al cine a verla. Algunos la vieron una vez, otros probablemente la vieron dos o tres veces, si tuvieron el tiempo y el dinero para permitirse repetir. Pero para un fanático en particular, ver a Tom Holland balancearse junto a Andrew Garfield y Tobey Maguire un puñado de veces no fue suficiente.

El Libro Guinness de los r écords m undiales ha informado que Ramiro Alanis, un hombre residente en Florida, Estados Unidos, vio No Way Home en los cines 292 veces. Comenzó a partir del 16 de diciembre y finalizó el 15 de marzo, con un tiempo total de que equivale a 720 horas, o básicamente un mes completo. Ramiro no está seguro de cuánto gastó en boletos, pero cree que son alrededor de 3.400 dólares. Durante tres meses, hasta que los cines dejaron de mostrarla, estuvo viendo la película repetidas veces una tras otra, lo que equivalía a casi 12 horas y media de película. Al final, dijo que podía recitar el diálogo de la película por completo… lo cual hizo en voz alta durante su proyección final, en un cine vacío. Un truco divertido para las fiestas.

Según las reglas de Guinness, también tuvo que ver la película de principio a fin; sin descansos para dormir o ir al baño (11 de sus visionados fueron descalificados debido a descansos), sin revisar su teléfono, y tuvo que quedarse a ver los créditos, a los que ya estaba acostumbrado. También tuvo que guardar el talón de su boleto y recibir una declaración de un empleado del cine que confirmaba que vio la película. Hacer malabares con todo eso con su familia y su carrera como entrenador personal no fue fácil, y admitió que las vistas nocturnas en particular eran las más difíciles debido a los dolores de cabeza después de haber visto la película cuatro veces más temprano en el día.

Para Alanis, el objetivo era recuperar su título de asistir a la mayor cantidad de producciones cinematográficas de una misma película; lo adquirió por primera vez en 2019 al ver Avengers: Endgame 191 veces. (La poseedora del récord anterior pertenecía a Joanne Connor en Australia, que vio Bohemian Rhapsody 108 veces a principios de 2019). Sin embargo, en 2021, su récord lo rompió Arnaud Klein, que vio la película francesa de comedia y fantasía Kaamelott: The First Installment 204 veces en los cines. Después de que su abuela Jauny falleciera en 2019 antes de que pudiera ganar su título Guinness, quiso romper el récord en su honor. “Ella era mi fan número 1”, le dijo a Guinness, “y quiero seguir siendo el poseedor del récord”. Ahora que tiene su título, está bastante decidido a aferrarse a él, y advirtió a cualquiera que busque intentarlo y venga por su corona: “Si alguien quiere romper mi récord nuevamente, quiero que lo piensen dos veces antes de intentarlo.”