Como la mayoría de dispositivos de Amazon, los nuevos Echo Buds de segunda generación fueron construidos en torno a Alexa. El asistente de voz se puede invocar en manos libres para poner una canción en concreto o traducir una palabra que no hemos entendido. Lo hace con una agilidad que no hemos visto en otros auriculares compatibles con este tipo de asistentes.

De acuerdo, todavía estamos lejos del futuro distópico que propone Her, pero los Amazon Echo Buds 2 son lo más cercano que he probado, y vienen con cancelación de ruido activa a un precio más bajo que la competencia.

Características

Tamaño auricular: 20 x 19,1 x 19,1 mm (sin adaptador ni aleta). Tamaño estuche: 66,8 x 28,6 x 39,1 mm

Peso auricular: 5,7 g (sin adaptador ni aleta). Peso estuche: 44,4 g (47.6 gms para el estuche cargador inalámbrico)

Control por voz de Alexa compatible con Android 6.0 y iOS 12 o superior

Bluetooth: Perfil de manos libres Bluetooth 5.0 (HFP) con soporte para llamadas, Perfil de Distribución de Audio Avanzado (A2DP) con soporte para transmisión de audio, Perfil de Control Remoto de Audio/ Video (AVRCP) para control de voz de sesiones de medios, Perfil de Puerto Serie para conectividad Bluetooth a smartphones Android y el Protocolo de Accesorios de iPod para conectividad Bluetooth con iPhones.

Procesadores: Sistema Bluetooth Realtek RTL8763C en chip con códec de audio integrado, procesador de señal digital NXP.

Altavoces: Altavoz dinámico de 5,7 mm.

Micrófonos: 3 por auricular. 2 micrófonos externos + 1 micrófono interno.

Clasificación IPX: IPX4 (sólo auriculares), probado para resistir salpicaduras de agua.

Sensores: Acelerómetro, proximidad, tacto, entrada (estuche).

Batería: Hasta 5 horas de reproducción de música con una sola carga con ANC y Alexa Manos Libres. Hasta 6,5 horas de reproducción de música con una sola carga sin ANC ni Alexa Manos Libres. Hasta 4 horas de llamadas con una sola carga. Hasta 12 horas de llamadas con el estuche cargador. Hasta 2 horas de reproducción de música con una carga de 15 minutos.

Diseño y ajuste

Los Echo Buds de segunda generación son un 20% más pequeños que sus predecesores. Acabados en mate con una textura gomosa en la superficie, no tienen un diseño especialmente inspirador, pero se agradece que no les sobresalga ningún tallo como a los AirPods de Apple. De hecho, son más compactos y discretos que la media de auriculares TWS, con una forma sencillamente circular que encaja en el oído como un botón.

Acostumbrado a diseños más ergonómicos, uno se pregunta si estos auriculares se llevarán bien con todo tipo de orejas. La respuesta es no, pero Amazon ha incluido cuatro pares de puntas (S, M, L y XL) y tres pares de aletas (S, M y L) para que encuentres el ajuste que mejor se adapta a las orejas.

Hay una “Prueba de ajuste de los adaptadores” en la aplicación de Alexa que analiza el nivel de sellado de cada oído. Puedes ir probando con diferentes puntas y aletas de silicona hasta que la app detecte un sellado óptimo. Las puntas están clasificadas por colores para no confundirlas (algo que deberían hacer todos los fabricantes de auriculares).

En mi caso, nunca conseguí un sellado perfecto para mi oído derecho, pero los Echo Buds quedaron bien sujetos a ambas orejas y no se cayeron con el movimiento. Eso sí, hay que tener cuidado de no tapar los sensores de proximidad, que indican a los auriculares si están en la oreja o no, para parar la reproducción cuando te quitas cualquiera de ellos.

Pequeños y ligeros, los nuevos auriculares de Amazon logran reducir la presión en el oído por una tercera vía: unas diminutas ranuras de ventilación en su superficie que dejan pasar el aire, como en los Samsung Galaxy Buds Pro. Pero como suele ocurrir con este tipo de auriculares, la fatiga se acaba notando.



Los nuevos Echo Buds tienen clasificación IPX4, lo que significa que resistirán al sudor o a una lluvia ligera. El estuche de carga no es resistente al agua. Con un diseño tipo cofre, el estuche es un 40% más pequeño que su predecesor, tiene buen agarre gracias a su acabado mate, y viene con tres LEDs indicadores de carga: uno en el exterior, para indicar la batería restante en el estuche, y dos en el interior, para indicar la batería restante en cada auricular.

Los LEDs pueden encenderse en cuatro colores. Verde: más de un 40% de carga. Amarillo: menos de un 40% de carga. Rojo: necesita una recarga. Azul: modo de emparejamiento Bluetooth. La batería no es el fuerte de estos auriculares: con cancelación de ruido activa y Alexa en manos libres, dan como mucho para cinco horas de uso (con dos cargas adicionales en el estuche); con todo eso desactivado, su uso puede extenderse a seis horas y media.

Volviendo al apartado de diseño, no puedo dejar de mencionar el logo de Amazon: la sonrisa grabada en la superficie de cada auricular. En el modelo negro apenas es visible, pero estaría conforme con que la quitaran. Según Amazon, el logo sirve para “orientar los auriculares”, pero esto solo sería válido si te los pusieras siempre delante de un espejo. Por cierto, hay otra sonrisa en el estuche, aunque está en la base, donde no molesta en absoluto.

Sonido y conectividad

La parte difícil de analizar unos auriculares es describir su sonido, así que voy a hacerlo en términos comparativos. Con un driver de 5,7 mm en cada auricular, los Echo Buds de segunda generación tienen un sonido de gama media-alta. Suenan mejor que unos AirPods de segunda generación, con los que compiten en precio, pero su sonido es menos contundente y dinámico que el de los AirPods Pro o los Soundcore Liberty 3 Pro que probé el otro día (aunque, para ser justos, esas son opciones más caras)

No ayuda lo limitado que es el ecualizador de la app Alexa. En lugar de ofrecer distintos perfiles para distintos géneros musicales o podcasts, solo trae tres controles manuales para ajustar los sonidos agudos, medios y graves. Nada más. Si te gustan los bajos, vas a poder potenciarlos fácilmente, pero no vas a poder guardar perfiles personalizados en el ecualizador. Solo hay un perfil.

La cancelación de ruido activa es una de las grandes mejoras de estos auriculares. Los Echo Buds originales usaban tecnología de reducción de ruido de Bose, que no es lo mismo que la cancelación de ruido activa real. Los Echo Buds 2, diseñados internamente por Amazon, incluyen tres micrófonos por auricular (dos externos y uno interno) para estimar de manera inteligente la presión del sonido en el tímpano, que se correlaciona con el ruido que hay a tu alrededor. Una vez captada la señal, los altavoces generan la señal inversa para cancelar el ruido no deseado, permitiéndote a aislarte del ruido ambiente.

Los Echo Buds 2 filtran el doble de ruido que los originales, especialmente en frecuencias medias y bajas. No esperes milagros, pero si vas en el metro, en un avión o por una calle transitada, ese zumbido grave de fondo se reduce un poco. De nuevo, no es la mejor cancelación de ruido activa que hemos probado (los modelos mencionados antes la superan), pero está bien a este precio.



A la hora de la verdad, voy por la calle con la cancelación de ruido desactivada, conforme con el sellado natural de los auriculares. Una de las razones por las que hago esto es el ahorro de batería, pero también por la retroalimentación indeseada de algunos sonidos: a veces se distorsiona un poco la señal de la cancelación de ruido. No es una distorsión causada por el viento, sino por ruidos más agudos, de vez en cuando.

En cuanto al modo entorno (que te permite escuchar todo lo que te rodea a través de los micrófonos), no solo funciona bien para mantener conversaciones y estar atento al tráfico, sino que se puede ajustar manualmente para filtrar más o menos sonidos. Si subes el modo entorno al máximo, puedes oír mejor que con tus propios oídos, a riesgo de dejar pasar algunas frecuencias molestas.

Pero si algo me sorprendió de estos Echo Buds es la estabilidad de su conexión Bluetooth. A diferencia de los Soundcore antes mencionados, no he sufrido saltos de reproducción por interferencias en lugares saturados, ni he perdido la conexión moviéndome por la casa. No tienen conexión multipunto (tienes que conectarte manualmente al ordenador o al móvil para pasar de uno a otro) y requieren la app Alexa para sacarles todo el partido, pero son muy estables.

Alexa

Miento. Si algo me sorprendió de los Echo Buds fue lo bien que funciona Alexa en manos libres. Los auriculares tienen que estar conectados a un smartphone, que tiene que tener la app Alexa instalada. Pero eso es todo. Dices “Alexa, pon mis favoritos de Spotify” y la música empieza a sonar, en uno o dos segundos. Es muy ágil, funciona bien, y alguien que ya esté acostumbrado a usar Alexa en casa, como yo, agradecerá poder trasladar la experiencia a la calle.



Incontables auriculares permiten hoy en día invocar al asistente de voz del teléfono, pero pulsando un botón y con cierto retraso. A veces el asistente no te entiende bien (me pasa con mis Sony WH-1000XM4 de 300 euros), y a veces no funciona porque el teléfono está bloqueado o cualquier otro problema. Alexa en los Echo Buds 2 simplemente funciona.

Dicho esto, Alexa se puede sustituir por Siri o Google Assistant dependiendo de si tu teléfono es iPhone o Android. Pero tienes que mantener pulsado uno de los auriculares para llamar al asistente nativo del smartphone, y la experiencia no es la misma que con Alexa. (También puedes invocar a Alexa con una pulsación de uno de los auriculares, ya que los controles táctiles son personalizables).

La utilidad de Alexa puede variar enormemente entre usuarios, pero en mi caso, le doy bastante uso. ¿Para qué? Poner las noticias en la radio. Poner audiolibros en Audible. Poner listas, artistas y álbumes concretos en Spotify. Reproducir podcasts en Apple Podcasts. Obtener definiciones y traducciones de palabras. Controlar la domótica de casa (básicamente, luces y enchufes), aunque esto lo suelo hacer con los altavoces que tengo en casa o directamente en la app Alexa.

Otra cosa que puedes hacer con Alexa es gestionar las llamadas: “Alexa, llama a mamá”. No hablo de llamadas entre Alexas, sino de iniciar una llamada móvil con cualquier número de tu agenda de contactos, si le das a la app los permisos necesarios. También puedes usar Alexa para finalizar una llamada o responder a una llamada entrante: “Alexa, finaliza / responde la llamada”.

Y si tienes altavoces con Alexa también puedes hacer que la música que estás escuchando siga sonando en los altavoces, o viceversa: “Alexa, continúa mi música en los Echo Buds”. Por poder, se puede hasta grabar rutas y contar pasos y calorías con la función Ejercicio de la app Alexa, aunque no es un cálculo tan preciso como el que te puede dar una pulsera o un reloj inteligente.

Disponibilidad y precio

Los nuevos Echo Buds de segunda generación están disponibles en negro y blanco. El modelo con carga USB-C tiene un precio recomendado de 120 euros. El modelo con carga inalámbrica (que también puede cargarse por USB-C) tiene un precio recomendado de 140 euros. Hay una base de carga Qi de Anker diseñada específicamente para los Echo Buds que se vende por 18 euros adicionales.

Es un precio razonable, pero, como siempre pasa con Amazon, lo que parece razonable se convierte en un chollo en los días de ofertas. Los Echo Buds 2 están ahora mismo en oferta en Amazon.es desde 80 euros.