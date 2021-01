Galaxy Buds Pro, análisis: Samsung da con la tecla para plantar cara a los AirPods Pro de Apple

Imagen : Julio Cerezo

Samsung lleva ya unos cuántos años sacando buenos auriculares. Y con cada modelo ha ido subiendo un poquito más el listón. Los Buds Plus mejoraron notablemente el nivel de audio de sus predecesores, los Galaxy Buds. Su siguiente creación, los Buds Live, también consiguieron pegar un salto de autonomía importante e introdujeron por primera primera vez la cancelación activa de ruido. Y los nuevos Buds Pro son su nueva joya de la corona.



Estos auriculares tienen un claro enemigo a batir (algo que se nota hasta en el nombre) y no es otro que los AirPods Pro de Apple. A su favor tienen un sonido potente y equilibrado, una cancelación de ruido activa que —esta vez sí— cumple con su cometido, y un par de ases en la manga.

Samsung Galaxy Buds Pro Samsung Galaxy Buds Pro ¿QUÉ ES? Los auriculares mas caros de Samsung hasta la fecha PRECIO 240€ NOS GUSTA Sonido equilibrado, buena cancelación activa de ruido, detección de voz, estuche de carga compacto y resistencia al agua IPX7 NO NOS GUSTA El único asistente de voz con el que funcionan de forma nativa es Bixby (y seamos realistas: nadie usa Bixby).

Advertisement

Cortita y al pie: el diseño de los Buds Pro sigue siendo casi idéntico al de los Buds Plus que nos dio a conocer Samsung hace un año. Mantienen la forma de botón y la punta de silicona del auricular, que hace que la parte interna del oído quede mucho mejor aislada. Esto sin duda tiene una notable ventaja: por fin vemos unos auriculares de Samsung con una cancelación activa de ruido que funciona de verdad. Los Buds Live, que presentaron los coreanos hace unos meses, tenían una estructura rígida que hacía que la oreja no quedase sellada del todo, y al final su cancelación activa de ruido era tirando a testimonial. Sigue sin ser tan impresionante como la que hemos visto en modelos de Sony o de Apple, pero los resultados siguen siendo francamente buenos. Ah, y tienen resistencia al agua IPX7, así que no tienes que preocuparte por que se mojen.



En lo que respecta al estuche de carga, nada nuevo bajo el sol, ya que se trata del mismo modelo que vimos en los Buds Live y que promete almacenar hasta 13 horas de batería en su interior. Su forma pequeña y compacta hace que estos auriculares sean muy cómodos de llevar a todos lados. Además, el estuche incluye carga inalámbrica por si no quieres tener que echar mano a un cable USB cuando se les haya descargado la batería.

Con una carga, los auriculares tendrán fuelle suficiente para aguantar hasta 5 horas de reproducción con la cancelación activa de ruido encendida, y me imagino que si te decantas por estos auriculares será para activar esa función, pero si este no es el caso, podrás exprimirle hasta unas 8 horas si la tienes desactivada.

Los Galaxy Buds Pro (izquierda) y los Galaxy Buds Live (derecha) Imagen : Julio Cerezo

Advertisement

La app de Samsung, Galaxy Wearable, también da su juego. Desde ahí podemos elegir entre varias opciones de ecualización predefinidas, escoger el nivel de cancelación activa de ruido o configurar cómo queremos que respondan los auriculares cuando hacemos una pulsación larga en el auricular. Hasta aquí nada fuera de lo normal. Pero los Buds Pro han incluido un par de novedades interesantes.

La primera es que ahora existe una opción que activa automáticamente el modo “sonido ambiente” cuando reconoce que estás hablando con alguien. De esa forma, puedes escuchar mejor lo que ocurre a tu alrededor y así tener una conversación sin necesidad de quitarte los auriculares de las orejas. Al principio siempre solía quitármelos cuando tenía que decirle algo a cualquier persona, pero me he ido acostumbrando a esta función y cada vez la encuentro más útil.

Advertisement

Algunas de las opciones que hay dentro de la aplicación Galaxy Wearable. Imagen : Julio Cerezo

Otro de los añadidos que son de agradecer es la opción de encontrar t us auriculares. No solo podrás ver dónde están tus cascos, sino que además, si se te ha caído uno de los auriculares y no lo encuentras, puedes hacer que empiece a sonar hasta localizarlo.

Advertisement

Samsung también ha decidido apuntalar el ecosistema Galaxy con la opción Auto Switch. Ahora podrás conectar tus Buds Pro a tu tablet y a tu móvil simultáneamente, y los cascos harán sonar el audio del dispositivo adecuado en cada momento.

Imagen : Julio Cerezo

Advertisement

De propina, Samsung ha incluido una opción de audio en 360 grados, un invento similar al que ofrece el audio espacial de los AirPods Pro de Apple . Lamentablemente, solo estará de momento disponible en los nuevos S21, ya que tan solo funciona en los teléfonos con Samsung One UI 3.1 o superior.

¿Y qué decir del sonido? Pues que Samsung consigue superarse un poquito más cada año. Los Buds Pro cuentan en su interior con un tweeter de 6.5 mm y un woofer de 11 mm, que dan como resultado un sonido más que equilibrado y potente . La línea de voces en canciones como I got you o Like Eye Did nos muestra una definición casi perfecta. Siempre es una buena prueba de fuego también ver cómo se escuchan las trompetas de las canciones de Barbara Lynn o de Louis Armstrong para comprobar qué tal responden los agudos de unos auriculares, y estos están a la altura de la tarea . Eché en falta un poco de potencia en los bajos, pero es algo que tenía que ver con la ecualización de base de los cascos y con mis gustos personales, y eso tenía fácil solución con la app de Galaxy Wearable: activar la opción “refuerzo de graves” y a correr .

Advertisement

Imagen : Julio Cerezo

Sin duda, l o s Galaxy Buds Pro son los mejores auriculares de Samsung hasta la fecha y cumplen con nota en casi todos los apartados. Eso sí, todo esto tiene un coste: 240€, para ser exactos . Si tienes un teléfono A ndroid se trata de una opción importante a tener en cuenta. Ganará s buen sonido en un formato compacto, una conectividad a prueba de bombas, audio 360 grados y una cancelación de ruido más que potable. Y s i ya tienes un ecosistema Samsung, difícilmente encontrarás una opción mejor.

Advertisement

En resumen