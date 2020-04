Aparece en YouTube la animación de El Mago de Oz que precedió a la película clásica

The Wonderful Wizard of Oz fue una novela escrita por L. Frank Baum en 1900 que hoy conocemos mundialmente como The Wizard of Oz (El mago de Oz) por su adaptación musical en Broadway y, sobre todo, por la icónica película de 1939. Sin embargo, seis años antes de que se estrenara el film protagonizado por Judy Garland, una producción animada iba a servir de lanzadera.

The Wizard of Oz, la versión animada, fue un cortometraje de ocho minutos de 1933 dirigido por Ted Eshbaugh. Curiosamente, la historia se acredita al “Coronel Frank Baum”.



Al parecer, Frank Joslyn Baum, teniente coronel en el ejército de Estados Unidos e hijo del escritor L. Frank Baum, participó en la producción de la película y pudo haber estado involucrado también en el guión de la película, la misma que está inspirada libremente en la novela de 1900 de Baum (padre), The Wonderful Wizard of Oz.



Como vemos en la pieza, apenas se habla y casi toda la obra funciona como tantas otras de la época, fusionando la acción con arreglos de música clásica (en este caso creados por Carl W. Stalling).



El corto se hizo originalmente en Technicolor, pero debido a que se realizó sin la licencia adecuada de Technicolor Corporation , nunca fue estreno en los cines. Una auténtica joya que precedió a la película clásica. [YouTube]