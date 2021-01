Aparece una demo temprana de Zelda: Ocarina of Time con objetos y tramas que nunca se usaron en el juego final

Imagen : Nintendo

Forest of Illusion, una comunidad de conservacionistas de Nintendo, obtuvo recientemente un cartucho de desarrollo de Nintendo 64 que contiene lo que parece ser la demo de The Legend of Zelda: Ocarina of Time que se mostró en la feria Space World del 97. Esta versión temprana incluye mapas, objetos , habilidades e incluso partes de la historia que no llegaron a la versión final.

El cartucho, que Forest of Illusion obtuvo de un ex beta tester de Nintendo, parecía contener únicamente una versión de desarrollo del juego de carreras F-Zero X, pero una revisión en detalle reveló que la demo de Ocarina of Time también estaba presente , posiblemente porque el contenido de F-Zero no era lo suficientemente grande como para sobrescribir por completo los datos que habían ocupado previamente el cartucho ( Nintendo reutilizaba con frecuencia los cartuchos de desarrollo).

Tras encontrar esos datos adicionales de Ocarina of Time, Forest of Illusion los compartió con la comunidad , lo que provocó que los fans más ansiosos examinaran su contenido. En l as últimas 24 horas se ha sucedido un torbellino de descubrimientos: Link, por ejemplo, originalmente podía transformarse en su hada compañera, Navi, tal vez como un guiño a una habilidad similar que vimos en el juego de 1987 Zelda II: The Adventure of Link.

También se encontraron versiones tempranas de áreas como Kakariko Village, el Templo del Tiempo y la Llanura de Hyrule , que el canal de YouTube z64me explora en estos vídeos :

Los objetos sin usar incluyen un silbato de hierba, que Link habría usado para convocar a su caballo Epona en lugar de la ocarina, un Medallón de las Sombras para evitar a enemigo s, como la Máscara de Piedra de Majora’s Mask y un arma que se parece sospechosamente al poderoso caparazón azul de Mario Kart.

La traducción del texto de esta versión temprana de Ocarina of Time también revela diferencias significativas en la trama. En las primeras versiones, las hadas quedaron atrapadas dentro del árbol Deku por culpa de Ganon, y el jugador tenía que entrar en la mazmorra a liberarlas. Así es como Link conocería a Navi, y no porque el árbol Deku la convocara .

Algunos diálogos también parecen indicar que los jugadores habrían podido visitar Ciudad Goron y kla Región de los Zora (y así completar las primeras mazmorras asociadas con esas lugares ) en el orden que quisieran.

Al igual que con el “Gigaleak” del año pasado , es genial ver a los fans más entusiastas catalogar y contextualizar de manera eficiente toda la información que está surgiendo. Estos fascinantes descubrimientos fueron posible gracias a l esfuerzo combinado de personas que no obtienen nada más que garantizar que la historia de los videojuegos se conserve para el futuro. Es admirable y un poco alentador, especialmente porque las principales corporaciones que poseen los derechos de estos juegos clásicos parecen cada vez más desinteresadas en hacer este trabajo ellas mismas.