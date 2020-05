Apple dejaría de incluir auriculares en la caja del iPhone

Filed to:

Así son los EarPods que incluye la caja del iPhone. Imagen : Apple.

Apple ha incluido unos auriculares en la caja de todos los iPhone desde la primera generación del smartphone, que llegó en el año 2007. Pero esa tradición parece que está a punto de acabar. El próximo teléfono de la compañía, el iPhone 12, podría no incluir auriculares.

Así lo asegura el analista experto Ming–Chi Kuo, fuente de constante información acerca de productos y lanzamientos futuros de Apple. La razón sería evidente: en un mundo en el que el puerto de auriculares en los smartphones es cosa del pasado, y Apple teniendo distintos modelos de auriculares inalámbricos en su catálogo, la compañía podría querer impulsar justamente que más usuarios opten por hacerse con unos AirPods.

El iPhone llegó en 2007 con unos auriculares esté reo que no eran más que una versión de los Earbuds del iPod pero con micrófono para llamadas. A partir de 2012 (y llegando por primera vez con el iPhone 5) la compañía cambió el diseño de sus auriculares por los EarPods, pero tras la llegada del iPhone 7 sin puerto de auriculares la compañía modificó ese modelo para que se conectara mediante puerto Lightning y no mediante el clásico jack de 3.5mm. Esos son los auriculares que han incluido la caja de cada iPhone desde 2017.

Ahora, cuando llegue el iPhone 12 en el tercer trimestre de este mismo año, la compañía podría optar por no incluir estos auriculares ni ningún otro. Este cambio todavía no es oficial, pero sin duda que serviría para dar un impulso directo a las ventas de los AirPods inalámbricos (tanto el modelo estándar como los “Pro”), aunque no espero que esto disminuya el precio del iPhone nuevo en lo absoluto.

Actualmente, los AirPods tienen un precio de 159 dólares o 179 euros, y los AirPods Pro de 249 dólares o 279 euros. Los EarPods con cable, el mismo modelo que incluye hasta ahora la caja del iPhone, está a la venta por 29 dólares.[vía MacRumors / Mashable]