En unas horas dará comienzo la esperada Conferencia de Desarrolladores de Apple. Hay muchas ganas de ver las mejoras que nos traerá la compañía para los sistemas operativos de sus dispositivos, pero si hay algo que realmente nos tiene con los dientes largos son sus cacareadas gafas de realidad aumentada. Y si no estabas lo suficiente hypeado, quizás te entren más ganas al saber que las gafas tendrán contenido exclusivo creado por directores de Hollywood.

Como ha desvelado The New York Times, varios directores de Hollywood, entre los que se encuentra Jon Favreu (The Mandalorian, Iron Man) han firmado acuerdos para crear contenido exclusivo en vídeo para las nuevas gafas de Apple. Según el medio americano, estos vídeos estarán basados en Prehistoric Planet, una serie documental sobre dinosaurios que ha llegado recientemente a Apple TV. No han trascendido más nombres importantes, pero hay muchas ganas de ver que experiencias inmersivas de realidad virtual están pergeñando estos creadores .

Desafortunadamente, es posible que nos quedemos sin ver físicamente las gafas en est a WWDC 2022. Desde hace meses, muchos auguraban que sería el momento elegido por Apple para desvelar sus misteriosas gafas de realidad aumentada, pero diversos analistas sugieren ahora que los de Cupertino están teniendo problemas con la duración y el rendimiento de la batería de estos dispositivos, por lo que se verán obligados a retrasar su lanzamiento hasta dentro de un año por lo menos (y es posible que incluso más tiempo) .

Advertisement

Eso sí, aunque físicamente no podamos ver esta nueva pieza de hardware , quizás Apple nos muestre un adelanto y decida compartir cuáles son sus planes para las dichosas gafas de realidad aumentada.

La WWDC 2022 dará comienzo a las 18.00 hora española y podrás ir viendo las novedades que presentará Apple en nuestra web.