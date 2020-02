Apple no quiere que los villanos de películas usen iPhone, según Rian Johnson (Knives Out)

Un iPhone en Knives Out en la mano de la actriz Jamie Lee Curtis (Lionsgate) Captura de pantalla : Vanity Fair / YouTube.

Apple no quiere que los villanos de las películas sean vistos con un iPhone en mano. Así lo ha asegurado Rian Johnson, director y guionista de películas como Knives Out y Star Wars: The Last Jedi, mientras explicaba algunos detalles de su último film, que gira en torno a descubrir al res ponsable de un asesinato.



Johnson dejó caer este detalle como si fuera una broma en un video de Vanity Fair en el que recorrer y explica algunas de las tomas y escenas de Knives Out. El director dijo:

“No se si debería decir esto o no, [...] porque me afectará en la próxima película de misterio que escriba, pero bueno, lo diré porque es muy interesante. Apple... ellos dejan que uses iPhones en películas pero... y esto es algo muy importante si estás viendo una película de misterio o crímenes... los villanos no pueden tener un iPhone en las tomas”.

Y no debería extrañarnos. Es un secreto a voces que Apple es extremadamente controlador en cuanto a cómo se ven o se representan sus productos en series, películas y productos de entretenimiento. De hecho, un reportaje de Wired del año 2002 mencionaba lo curioso que era que en la serie 24, aquella protagonizada por Kiefer Sutherland, todos los “buenos” usaban Macs mientras que todos los villanos usaban PCs.

El director bromea diciendo que ahora todos los guionistas que usen a villanos en sus películas querrán “matarlo” por haber revelado ese secreto, y es que en cierto modo ha revelado que, si ves a un personaje con un iPhone en una película, lo más probable es que no sea el villano del film, el asesino o criminal que se esconde entre los personajes. [Vanity Fair (YouTube) vía Verge / MacRumors]