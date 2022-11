By

Hay otra película misteriosa de Star Wars en camino . Deadline publica que Shawn Levy, el prolífico director y productor detrás de Stranger Things, Night at the Museum y Free Guy, se está preparando para desarrollar una película en una galaxia muy, muy lejana. Levy se centrará en ese proyecto después de completar Deadpool 3, protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman. No hay comentarios oficiales de Lucasfilm, pero una fuente cercana a la situación confirmó la noticia a io9, con la advertencia de que el proceso se encuentra en sus primeras etapas. El director también confirmó esta noticia en su cuenta de Twitter. “Mi yo de la niñez está perdiendo la cabeza en este momento”, escribió Levy. “El yo adulto también lo está ”.

La película de Levy se suma a una pila cada vez mayor de películas de Star Wars que se encuentran en desarrollo en Lucasfilm. Está la película retrasada, pero no cancelada, de Patty Jenkins, Rogue Squadron; la película de Taika Waititi, una coescrita y desarrollada por Damon Lindelof, y una producida por Kevin Feige. Y , sí, tal vez incluso una nueva trilogía de l director de The Last Jedi, Rian Johnson.

La gran cantidad de películas en varias etapas de desarrollo habla de cuán cautelosa está siendo la compañía con las películas de Star Wars. Después del lanzamiento de Star Wars: The Rise of Skywalker, que sin duda fue un éxito pero no el éxito que Disney tenía en mente, la compañía cambió su enfoque para centrarse en las series Disney+. Sin embargo, todos saben que las películas de Star Wars son exponencialmente más prestigiosas y parece que están trabajando diligentemente para asegurarse de que la siguiente sea tan buena como todos quieren que sea.

Se espera que la próxima película de Star Wars se estrene en diciembre de 2025 y, según reportajes recientes, es muy probable que sean las películas de Lindelof o Waititi. Dado que Levy no se centrará en su película hasta después de Deadpool 3, que aún no ha comenzado a rodarse y no se estrenará hasta el 8 de noviembre de 2024, esta es aún más lejana .

Sin embargo, la carrera de Levy ciertamente ha dejado claro que él sabe lo que quiere el público. Sus películas y programas tienden a tener éxito sin importar lo que piensen los críticos. P rimero con Free Guy y ahora con Deadpool 3, Levy está comenzando a desarrollar una relación con Disney. Eso seguramente jugó un papel aquí y solo podemos comenzar a especular qué tiene en mente para Star Wars.