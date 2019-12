El director de Star Wars: The Last Jedi dice que hacer caso a los fans puede ser un error

Imagen : Lucasfilm.

Complacer a los fans es una tarea muy difícil, y eso Rian Johnson lo sabe muy bien. El director tomó un enfoque distinto y arriesgado en The Last Jedi, quizás demasiado arriesgado para muchos fans de Star Wars, pero hasta ahora lo defiende. Porque para él, hacer una película pensando solo en complacer a los espectadores es un error.

Así lo comentó Johnson en una entrevista con Radio.com. El cineasta dice que el proceso creativo debería estar separado de la idea de “complacer” a los fans. Lo importante es contar una nueva historia, y también sorprender al espectador:

“Creo que desarrollar un proceso creativo con esa idea [hacer felices a los fans] es un error que podría tener como consecuencia lo contrario. [...] Incluso yo como fan, creo que si voy a ver algo esperando ver algo que creo que es lo que deseo que suceda, y veo justamente eso en la pantalla, pensaré ‘ah, bien’ y posiblemente sonría, pero no pensaré más en ello. No me va a satisfacer”.

Es por esto que el director asegura que, para él, lo más importante es sorprender e impactar al espectador: “quiero que me sorprendan, que me tomen desprevenido, quiero que me reten como fan mientras estoy sentado en la sala de cine”, mencionó. Y básicamente, eso es lo que debe haber buscado al hacer The Last Jedi:

“Lo que espero ver cada vez que voy al cine es tener esa experiencia que tuve con Empire Strikes Back, algo que tenga un impacto emocional [...], que nunca haya esperado ver”.

Sin duda, el momento “Yo soy tu padre” fue completamente inesperado y sorprendente, y de lo mejor que ha visto todo el universo de Star Wars.

The Last Jedi es una película amada por muchos, y odiada por muchos otros. Parece no haber un punto medio. Sin embargo, las críticas a The Rise of Skywalker parecen indicar que es un film que intenta dar vuelta atrás en alguna s de las decisiones del film anterior. ¿Acaso J.J. Abrams, el nuevo director, tomó este enfoque solo para complacer a los fans que aseguraban estar “muy molestos” por los acontecimientos de The Last Jedi? Es una posibilidad, y de ser así, también podría tener como consecuencia un nuevo debate eterno entre los muchos fans de la saga.

Te gustara o no The Last Jedi, no queda duda de que Rian Johnson tiene mucha razón. Al ver una película, por más amada que sea la franquicia a la que pertenece, siempre se agradece algún tipo de sorpresa, un giro inesperado y algo que nos tambalee como fans. Una muerte, una revelación, algo. Eso hace que una película pase a la historia y siempre sea recordada, tanto por fans como por haters. [Radio.com vía IndieWire / io9]