Apple podría presentar un “iPhone 12 mini”

Imagen : Adam Clark Estes (Gizmodo

Hace tiempo que Apple siguió a la competencia añadiendo nuevos modelos de iPhone que pudieran abarcar todos los segmentos de compradores. Ahora, y según las últimas filtraciones, los de Cupertino podrían lanzar un nuevo teléfono. Se trataría de una versión “mini”, como hicieron en el iPad.



Y no solo en el iPad. Hemos tenido iPod Mini o Mac Mini. De ser así, se espera que la compañía anuncie cuatro nuevos iPhones a finales de este año.



En cuanto a la rumoreada versión “mini”, el nombre fue mencionado a principios de esta semana por @L0vetodream, quien sugirió que los cuatro nuevos iPhones se llamarían iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max.

Posteriormente, el leaker @duanrui1205 compartió imágenes que muestran las “pegatinas de silicona para fundas” de Apple, con nombres y tamaños de pantalla etiquetados a mano. Estas coinciden con los rumores anteriores de tamaños y especificaciones, con la alineación de la siguiente manera:



Apple iPhone 12 mini - pantalla de 5.4 pulgadas



Apple iPhone 12 - pantalla de 6.1 pulgadas (igual que el iPhone 11)



Apple iPhone 12 Pro: pantalla de 6.1 pulgadas (aunque presumiblemente con especificaciones más altas)



Apple iPhone 12 Pro Max: modelo de 6.7 pulgadas (más grande que el iPhone 11 Pro Max de 6.5 pulgadas).



Como explican en The Verge, de ser cierto, el iPhone mini con pantalla de 5.4 pulgadas podría tomar el lugar que ocupa el último iPhone SE , actualmente el teléfono más pequeño en la línea iPhone. No obstante, sería raro, ya que tanto el SE original como su sucesor han recibido muy buenas críticas por su valor, diseño y tamaños para aquellos que no buscan pantallas grandes (4.7 pulgadas para el modelo 2020 y 4 pulgadas para el SE original). [The Verge]