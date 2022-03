Aunque la nonagésimo cuarta ceremonia de los Oscar será recordada por cierto bofetón, también ha sido la primera edición que entrega el premio de mejor película a un servicio de streaming. CODA de Apple TV+ arrebató a The Power of the Dog de Netflix este simbólico primer premio.

CODA era una de las favoritas de la noche tras ganar los premios de mejor actor de reparto para Troy Kotsur y mejor guion adaptado para Siân Heder. Kotsur es el primer actor sordo en recibir un premio Oscar a mejor actor de reparto. Heder es también la directora de la película. Presentó CODA en el festival de Sundance en 2021, donde Apple le compró los derechos globales por 25 millones de dólares. La película llegó a Apple TV+ el 13 de agosto.

CODA es el primer film protagonizado por personas sordas en ganar el Oscar a mejor película. Narra la historia de Ruby (Emilia Jones), la única oyente de una familia sorda. CODA son las siglas de “hijo de adultos sordos” en inglés. Ruby, de 17 años, actúa como intérprete para sus padres (Marlee Matlin, Troy Kotsur) y trabaja en el barco pesquero de la familia antes de la escuela. Pero cuando se une a un club de coro, descubre un don para el canto y se siente atraída por su compañero de dúo, Miles (Ferdia Walsh-Peelo). Alentada por su profesor de coro (Eugenio Derbez), se encuentra dividida entre las obligaciones que siente hacia su familia y el sueño de postularse a una prestigiosa escuela de música.

El segundo premio más importante de la noche sí que fue para The Power of the Dog. La neozelandesa Jane Campion, la primera mujer nominada dos veces al premio de mejor director, ganó finalmente el Oscar por el drama psicológico que puedes ver en Netflix. The Power of the Dog fue la película más nominada de la noche con 12 candidaturas, perdiendo la de mejor película ante CODA. Don’t Look Up, de Netflix, no era favorita, pero también estaba nominada.

Netflix se llevó un premio de consolación con Army of the Dead, laureada como “mejor película popular” con el voto del público. Era el segundo premio para Zack Snyder, que también se llevó la estatuilla “Cheer Moment” por la secuencia de Flash entrando en la Fuerza de la Velocidad al final de Justice League. Dos premios inventados para hacer partícipe al público a través de las redes sociales .

L a primera película de un servicio de streaming en recibir una nominación a mejor película en los Oscar fue Manchester By The Sea, de Amazon Prime Video, en 2017. Después llegaron Roma, The Irishman o Marriage Story.