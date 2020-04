Aprovecha la cuarentena para circular a toda velocidad con un Porsche de un millón de dólares por Manhattan. Se estrella

Filed to:

No está claro si el conductor de superdeportivos @bc estaba al volante de su Gemballa Mirage GT azul, un Porsche Carrera GT tuneado, en el momento en que se desbocó por las calles de Manhattan vacías por el coronavirus. Lo que está claro es que el conductor estaba fuera de sí. (Actualización: sí, se trataba de @bc).



Cualquiera que haya conducido en la ciudad durante el cierre del coronavirus no puede evitar soñar con correr por las calles vacías. Incluso personas que no tienen especial interés en los automóviles me han contado sobre ello.



Sea como fuere, nunca hubo un mensaje tan bueno para quedarse en casa como el que caso que nos ocupa: el piloto se estrelló y volvió a estrellar el Gemballa.



De Fox5:



Un conductor, en lo que se creía que era un auto deportivo de lujo robado, se estrelló contra varios vehículos en la sección Hell’s Kitchen de Manhattan antes de ser detenido en 11th Ave. y 44th St. (Ver fotos a continuación). Dejó un rastro de vehículos dañados a lo largo de 11th Ave. al norte del Centro Javits, que se está utilizando como hospital improvisado en medio del brote de coronavirus en la ciudad.

Algunos de esos daños se pueden ver en este video:



Puedes ver más del auto destrozado en las historias de IG en Race Rally Media, que mostraba un rally de superdeportivos visitando Nueva York el otro día, así como en historias similares de Live Life Media.



El automóvil es propiedad de @bc, algo así como un conocido propietario de superdeportivos en la ciudad de Nueva York. No es particularmente difícil saber quién es el propietario de este automóvil, ya que es una versión extremadamente controvertida y rara de un automóvil ya controvertido y raro de por sí. La información apareció en el Registro exclusivo de automóviles, más fácil porque los propietarios de superdeportivos no pueden evitar poner placas personalizadas en sus automóviles. Un error, como siempre.



Si bien Fox5 y muchos comentaristas en Instagram sugieren que el automóvil fue robado, este es exactamente el tipo de cosas que haría @bc. Ya se había estrellado con otros superdeportivos e incluso recordé que hace unos años corrió en su calle un Veyron. Jalopnik ha visto un video del conductor detrás del volante, así como otras capturas de pantalla en Instagram afirmando que es @bc.



Actualización: A través de nuestros colegas de Road & Track: la policía de Nueva York ha explicado que el automóvil no fue robado y que el propietario era el conductor: