Ya es oficial. The Falcon and the Winter Soldier y la nueva serie de Loki llegarán muy pronto. Ambas se estrenarán en la primera mitad de 2021, y aquí están sus primeros adelantos en video.

Comenzando con The Falcon and the Winter Soldier, la serie protagonizada por Anthony Mackie como Sam Wilson y Sebastian Stan como Bucky Barnes se estrenará el 19 de marzo de 2021, y veremos el regreso del villano Baron Zemo, desde su primera aparición en el universo cinematográfico de Marvel (MCU) en Captain America: Civil War.

Disney y Marvel Studios también anunciaron el estreno de Loki, la serie protagonizada por el dios del engaño y las travesuras, en la que veremos el regreso de Tom Hiddleston como el personaje. Su primer tráiler revela que la serie estará conectada con esa versión de Loki que se escapó con el teseracto en la línea temporal alternativa de Avengers: Endgame, quien se verá envuelto en una serie de problemas que involucran viajes en el tiempo. Llegará en mayo de 2021.

Ambas series se unirán a Wandavision en Disney+ durante la primera mitad de 2021, dado que la primera serie del MCU se estrenará en el mes de enero.